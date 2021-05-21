FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. 21 Mayıs Kripto para birimleri ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar?

21 Mayıs Kripto para birimleri ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar?

21.05.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık bir ay boyunca yatırımcısına oldukça kazandıran Ethereum, sert bir düşüş yaşadı. Düşüşünü halen sürdüren Ethereum, 2 bin dolarlık destek bölgesine kadar inerek, bölgeyi test etti. Ethereum her ne kadar fiyatını toparlamaya çalışsa da doğru bir yükseliş için 2 bin 800 dolarlık seviyeyi yakalaması gerekiyor. Bitcoin ise piyasa hacminde yaşadığı düşüşten sonra giderek kan kaybetmeye devam ediyor.

Bitcoin, dolar karşısında yüzde 20’nin üzerinde değer kaybetti. 30 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, toparlanmasını sürdürerek bugün itibariyle 40 bin seviyesine kadar yükselmeyi başardı. Uzmanlar, Bitcoin’in 40 bin dolarlık direnç seviyesini geçemezse tekrar bir düşüş eğilimine geçeceğini söylüyor.

ABD Merkez Bankası Jerome Powell ise dün yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası’nın bu yaz itibariyle CBDC üzerine bir araştırma raporu hazırlayacağını ifade etti. Bu belge, CDBC’nin yararlarından ve risklerinden bahseden bir rapor olacak. Ancak alınan bilgilere göre, FED alınan kararları uygulamadan önce CDBC için kamuoyundan da görüş alacak.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $40.068,8000 ile başlayan Bitcoin, saat bugün itibarıyla %0,63 artışla $40.100,78 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $40.100,78 ve ₺339.450,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.766,1300 ile başlayan Ethereum, saat bugün itibarıyla %4,69 artışla $2.779,97 seviyesinde bulunuyor.
Ethereum, dolar bazında haftalık olarak yüzde 25,14 düşüş yaşarken, aylık olarak ise yüzde 20,78 bir büyüme gösterdi.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $1,1711 ile başlayan Ripple, saat bugün itibarıyla %2,44 azalışla $1,1413 seviyesinde bulunuyor.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,4000 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %9,77 artışla $0,3926 seviyesinde bulunuyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Fed Ethereum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişimi

Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişimi

İddialı dizi için şaşırtan final kararı! Yapım şirketi açıkladı

İddialı dizi için şaşırtan final kararı! Yapım şirketi açıkladı

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

15 bin TL maaş veriliyor ama çırak bile bulunamıyor!

15 bin TL maaş veriliyor ama çırak bile bulunamıyor!

Akaryakıttaki ÖTV zammına sert tepki!

Akaryakıttaki ÖTV zammına sert tepki!

65 yaş aylığını kimler alabilir?

65 yaş aylığını kimler alabilir?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bitcoin'in neden düştüğü ortaya çıktı!

Bitcoin'in neden düştüğü ortaya çıktı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Altın uzmanı açıkladı: Gram altın önce 450 lira sonra 600 lira olabilir!

Altın uzmanı açıkladı: Gram altın önce 450 lira sonra 600 lira olabilir!

İŞKUR 9 ay boyunca maaş ödeyecek

İŞKUR 9 ay boyunca maaş ödeyecek

Mirası 70 milyon liraya satıyor!

Mirası 70 milyon liraya satıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.