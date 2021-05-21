21 Mayıs Kripto para birimleri ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar?

Bitcoin, dolar karşısında yüzde 20’nin üzerinde değer kaybetti. 30 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, toparlanmasını sürdürerek bugün itibariyle 40 bin seviyesine kadar yükselmeyi başardı. Uzmanlar, Bitcoin’in 40 bin dolarlık direnç seviyesini geçemezse tekrar bir düşüş eğilimine geçeceğini söylüyor.

ABD Merkez Bankası Jerome Powell ise dün yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası’nın bu yaz itibariyle CBDC üzerine bir araştırma raporu hazırlayacağını ifade etti. Bu belge, CDBC’nin yararlarından ve risklerinden bahseden bir rapor olacak. Ancak alınan bilgilere göre, FED alınan kararları uygulamadan önce CDBC için kamuoyundan da görüş alacak.