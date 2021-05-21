21 Mayıs Kripto para birimleri ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar?

Bitcoin, dolar karşısında yüzde 20’nin üzerinde değer kaybetti. 30 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, toparlanmasını sürdürerek bugün itibariyle 40 bin seviyesine kadar yükselmeyi başardı. Uzmanlar, Bitcoin’in 40 bin dolarlık direnç seviyesini geçemezse tekrar bir düşüş eğilimine geçeceğini söylüyor.
ABD Merkez Bankası Jerome Powell ise dün yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası’nın bu yaz itibariyle CBDC üzerine bir araştırma raporu hazırlayacağını ifade etti. Bu belge, CDBC’nin yararlarından ve risklerinden bahseden bir rapor olacak. Ancak alınan bilgilere göre, FED alınan kararları uygulamadan önce CDBC için kamuoyundan da görüş alacak.
Kripto Para Piyasası
BİTCOİN NE KADAR?
Güne $40.068,8000 ile başlayan Bitcoin, saat bugün itibarıyla %0,63 artışla $40.100,78 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $40.100,78 ve ₺339.450,00'ye karşılık gelmektedir.
ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.766,1300 ile başlayan Ethereum, saat bugün itibarıyla %4,69 artışla $2.779,97 seviyesinde bulunuyor.
Ethereum, dolar bazında haftalık olarak yüzde 25,14 düşüş yaşarken, aylık olarak ise yüzde 20,78 bir büyüme gösterdi.
RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $1,1711 ile başlayan Ripple, saat bugün itibarıyla %2,44 azalışla $1,1413 seviyesinde bulunuyor.
DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,4000 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %9,77 artışla $0,3926 seviyesinde bulunuyor.
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