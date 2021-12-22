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22 Aralık Bitcoin yükseliyor mu? Bitcoin, Etheruem, Dogecoin, Ripple ne kadar? Kripto paralarda son durum ne?

22.12.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin, TL bazında doların artmasıyla 791 bin TL'ye kadar ulaşmıştı. Şimdilerde dolarda TL karşısında görülen değer kaybı ile Bitcoin'in TL bazındaki değeri 603 bin TL oldu. Bitcoin 50 bin doların altında işlem görmeye devam ediyor. İşte Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ve Ripple'da son durum...

22 Aralık Bitcoin yükseliyor mu? Bitcoin, Etheruem, Dogecoin, Ripple ne kadar? Kripto paralarda son durum ne?

Son dönemlerin popüler yatırım araçları arasında yer alan kripto paralar geçtiğimiz günlerde çakılmıştı. Kripto paralarda görülen düşüşü yorumlayan analistler, satış baskısının Asya kaynaklı olduğunu belirtmişti. Bitcoin ve diğer altcoinler 22 Aralık gününe yatay başladı. İşte Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ve Ripple'da son durum...

22 Aralık Bitcoin yükseliyor mu? Bitcoin, Etheruem, Dogecoin, Ripple ne kadar?

BİTCOİN NE KADAR?

Güne yatay başlayan lider kripto para birimi Bitcoin, 48 bin 961 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

Geçtiğimiz haftalarda 3 bin 470 dolara kadar gerileyen Ethereum 4 bin 39 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

Yüzde 2,20 değer kazanan Dogecoin 0,17 cent.

RİPPLE NE KADAR?

Yüzde 1,65 yükselen Ripple ise 0,96 cent.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Dogecoin
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