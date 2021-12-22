22 Aralık Bitcoin yükseliyor mu? Bitcoin, Etheruem, Dogecoin, Ripple ne kadar? Kripto paralarda son durum ne?

Son dönemlerin popüler yatırım araçları arasında yer alan kripto paralar geçtiğimiz günlerde çakılmıştı. Kripto paralarda görülen düşüşü yorumlayan analistler, satış baskısının Asya kaynaklı olduğunu belirtmişti. Bitcoin ve diğer altcoinler 22 Aralık gününe yatay başladı. İşte Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ve Ripple'da son durum...
Güne yatay başlayan lider kripto para birimi Bitcoin, 48 bin 961 dolar.
Geçtiğimiz haftalarda 3 bin 470 dolara kadar gerileyen Ethereum 4 bin 39 dolardan işlem görüyor.
Yüzde 2,20 değer kazanan Dogecoin 0,17 cent.
Yüzde 1,65 yükselen Ripple ise 0,96 cent.
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