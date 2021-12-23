23 Aralık Bitcoin ne kadar oldu, yükselecek mi? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar?

Kripto paralara gösterilen ilgi dünya çapında artıyor. Bitcoin'in en son ne kadar olduğu merak konusu oldu. Geçtiğimiz dönemlerde hızla yükselen kripto paralarda gerçekleşen düşüşün, Asya kaynaklı olduğu belirtilmişti. Peki Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

BİTCOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 49 bin 618 dolara kadar yükselen Bitcoin 50 bin dolar direncini aşamadı. 23 Aralık sabahına yatay başlayan Bitcoin 48 bin 500 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

Bitcoin'den sonra en çok ilgi gören ikinci varlık olan Ethereum 3 bin 963 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

En volatil kripto para birimlerinden olan Dogecoin 0,17 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

23 Aralık sabah saatlerine yüzde 4,74'lük yükseliş ile başlayan Ripple 1 dolara dayandı. Ripple 0,99 cent.

