FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. 24 Ekim Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple (XRP) ne kadar oldu?

24 Ekim Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple (XRP) ne kadar oldu?

24.10.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lider kripto para birimi Bitcoin, Çin'in kripto paralarla ilgili yaptığı, tüm işlemleri yasakladığına ilişkin açıklamaların ardından hızla değer kaybetmiş olsa da kısa sürede toparlanıp tüm zamanların en yüksek seviyesine yeniden ulaştı. 1 Bitcoin'in TL karşısındaki değeri 582 bin 43 TL. İşte Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple (XRP) fiyatları...

24 Ekim Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple (XRP) ne kadar oldu?

Yatırım alanında popüler araçlardan biri olan kripto paralara ilgi gün geçtikçe artıyor. Bitcoin, Çin'in açıklamalarından sonra 30 bin dolara kadar değer kaybetmişti. Şimdilerde ise 67 bin dolara ulaşarak en yüksek seviyeyi test eden Bitcoin, 60 bin dolar seviyelerinden işlem görüyor. İşte Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple (XRP) fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

İş adamı Elon Musk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bitcoin'in 69 bin dolara kadar yükselmesini beklediğinin sinyalini verdi. 24 Ekim 2021 Pazar gününde yüzde 1 değer kaybeden Bitcoin 60 bin 705 dolardan işlem görüyor.

ERHEREUM NE KADAR?

Hafta içerisinde 4 bin 350 dolara kadar yükselen Ethereum 4 bin 93 dolardan işlem görüyor.

24 Ekim Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple (XRP) ne kadar oldu?

DOGECOİN NE KADAR?

Elon Musk'ın tweetleri ile popüler olan Dogecoin birçok yatırımcı tarafından takip edilen coin haline geldi. Güne 0,77'lik yükselişle başlayan Dogecoin 0,24 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Güne 0,86'lık düşüş ile başlayan Ripple 1,08 dolar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandıAlec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı
PARTNERBilim Kurulu Üyesi Şener'den "Covid-19 aşısı zorunlu olsun" önerisiBilim Kurulu Üyesi Şener'den "Covid-19 aşısı zorunlu olsun" önerisi
Bitcoin'de değer artışı! Bitcoin'de değer artışı!
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Korkunç kaza! Kamyon dehşet saçtı: 5 ölü, 1 yaralı

Korkunç kaza! Kamyon dehşet saçtı: 5 ölü, 1 yaralı

Galericilerden dikkat çeken yorum! İkinci el araç fiyatları neden yüksek?

Galericilerden dikkat çeken yorum! İkinci el araç fiyatları neden yüksek?

Araç sahipleri dikkat! Benzine yeni zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Benzine yeni zam geliyor

Milyarlarca dolarlık rezerv bulunmuştu! İlk külçe için tarih verdi

Milyarlarca dolarlık rezerv bulunmuştu! İlk külçe için tarih verdi

Shiba Coin ( Shiba Inu) yükseliyor mu, düşüyor mu? Shiba coin geleceği var mı?

Shiba Coin ( Shiba Inu) yükseliyor mu, düşüyor mu? Shiba coin geleceği var mı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

LPG otogaza 22 kuruş zam

LPG otogaza 22 kuruş zam

Raflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisi

Raflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.