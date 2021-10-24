24 Ekim Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple (XRP) ne kadar oldu?

Yatırım alanında popüler araçlardan biri olan kripto paralara ilgi gün geçtikçe artıyor. Bitcoin, Çin'in açıklamalarından sonra 30 bin dolara kadar değer kaybetmişti. Şimdilerde ise 67 bin dolara ulaşarak en yüksek seviyeyi test eden Bitcoin, 60 bin dolar seviyelerinden işlem görüyor. İşte Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple (XRP) fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

İş adamı Elon Musk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bitcoin'in 69 bin dolara kadar yükselmesini beklediğinin sinyalini verdi. 24 Ekim 2021 Pazar gününde yüzde 1 değer kaybeden Bitcoin 60 bin 705 dolardan işlem görüyor.

ERHEREUM NE KADAR?

Hafta içerisinde 4 bin 350 dolara kadar yükselen Ethereum 4 bin 93 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

Elon Musk'ın tweetleri ile popüler olan Dogecoin birçok yatırımcı tarafından takip edilen coin haline geldi. Güne 0,77'lik yükselişle başlayan Dogecoin 0,24 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Güne 0,86'lık düşüş ile başlayan Ripple 1,08 dolar.

