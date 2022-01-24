24 Ocak Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar?

Kripto paralar haftanın ilk günü olan 24 Ocak Pazartesi gününe de değer kaybıyla başladı. Bitcoin yaklaşık yüzde 3,34, Ethereum ise yüzde 4,27 değer kaybetti. Fed faiz toplantısından çıkacak faiz kararı kripto paraların yönünün belirlenmesinde etkili olacak. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'da son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin TL bazında 471 bin 876 TL'ye geriledi. Dolar bazında ise 35 bin dolar seviyesinden işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Uzun bir süre sonra 3 bin dolar seviyesinin altına inen Ethereum 3 bin 500 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 23 değer kaybeden Dogecoin 0,13 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

24 Ocak sabah saatlerinde yüzde 3,81 değer kaybeden Ripple ise 0,60 cent.

