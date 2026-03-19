24 saatte resmen çakıldı! Bitcoin’den sert fren geldi: Piyasalar kıpkırmızı oldu!

Bitcoin, haftalık bazda 74 bin doların üzerini test ettikten sonra düşüşe geçti. Fiyattaki düşüşte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmasının ve Başkan Jerome Powell'ın faiz politikasına ilişkin temkinli mesajları belirleyici oldu.

70 BİN DOLARIN ALTINA SARKMADI

Geri çekilmeye rağmen alıcılar, piyasalarda psikolojik eşik olarak görülen 70 bin dolar seviyesinin altına sarkmasını engelledi.

Böylece fiyatın 60 bin dolar bandına doğru daha sert bir düşüş yaşamasının önüne geçildi. Son 24 saatte Bitcoin yüzde 5'in üzerinde değer kaybederken, toplam kripto para piyasası da yüzde 3,9 geriledi.

Küresel piyasa değeri ise 2,5 trilyon doların üzerinde kalmayı sürdürdü.



TASFİYELER GERÇEKLEŞTİ!

Fiyatlardaki geri çekilmeyle birlikte piyasada yüksek tutarlı tasfiyeler gerçekleşti. Son 24 saatte 382 milyon doları aşan long (yükseliş yönlü) pozisyon kapatıldı.

Bu tasfiyelerin büyük kısmı, her biri 150 milyon doların üzerinde kayıp yaşayan Bitcoin ve Ethereum işlemlerinden kaynaklandı.



BASKI YARATTI

Bitcoin'deki düşüşte ABD'den gelen makroekonomik veriler etkili oldu. Fiyat, gün içinde 70 bin 662 dolara kadar gerilerken, beklentilerin üzerinde açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (PPI) verileri piyasalarda baskı yarattı.

Şubat ayında PPI enflasyonu tahminleri aşarken, çekirdek PPI yıllık bazda yüzde 3,9'a yükseldi ve aylık yüzde 0,5 artış kaydetti.

POWELL’IN AÇIKLAMALARININ ETKİSİ

Bu veriler, enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğine işaret ederken, faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Powell'ın konuşması öncesinde temkinli olan piyasalar, faiz indirimi ihtimalinin azalmasıyla daha da negatif bir seyir izledi.



POWELL: ENFLASYON HÂLÂ YÜKSEK

Fed Başkanı Powell, yaptığı açıklamada enflasyonun yüksek seviyesini koruduğunu vurguladı. Orta Doğu'daki gelişmelerle bağlantılı olarak enerji fiyatlarında yaşanan artışın bu baskıyı sürdürebileceğini belirtti.

Powell ayrıca, manşet PCE enflasyonunun yüzde 2,8, çekirdek enflasyonun ise yüzde 3,0 seviyesinde olduğunu ifade ederek, bu oranların Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde kaldığına dikkat çekti.

Fed'in veri odaklı hareket etmeye devam edeceğini belirten Powell, erken bir gevşeme mesajı vermekten kaçındı.

70 BİN DOLARIN ÜZERİ YÖN BELİRLEYİCİ

Piyasalardaki oynaklığa rağmen 70 bin dolar seviyesinin korunması, kısa vadeli görünüm açısından kritik önem taşıyor.

Analistler, bu seviyenin üzerinde kalıcılığın yatırımcı güvenini destekleyebileceğini belirtiyor.

Hafta başındaki yükselişin "dijital altın" söylemiyle desteklendiği, son düşüşün ise teknik açıdan bir düzeltme olarak değerlendirilebileceği ifade ediliyor.