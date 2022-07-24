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24 Temmuz Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin ne kadar?

24.07.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paralarda yavaş yavaş hareketlenmenin başlamasıyla güncel durum merak konusu oldu. Bitcoin geçtiğimiz günlerde, son birkaç haftanın en yüksek seviyesi olan 24 bin dolara ulaştı. Peki 24 Temmuz Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple ne kadar? İşte merak edilenler...

24 Temmuz Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin ne kadar?

Geçtiğimiz yıl yatırımcılarına oldukça kazandıran kripto paralardaki ayı sezonu devam ediyor. En yüksek 69 bin dolara ulaşan Bitcoin şimdilerde 22 bin dolar seviyelerinde seyrediyor. Peki 24 Temmuz Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple ne kadar? İşte merak edilenler...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 22 bin 600 dolardan işlem görüyor.

24 Temmuz Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Ripple ne kadar?

ETHEREUM NE KADAR?

En yüksek 4 bin 800 dolar seviyelerine ulaşan Ethereum şimdilerde bin 600 dolar...

RİPPLE NE KADAR?

Ripple 0.36 cent seviyesine kadar geriledi.

LİTECOİN NE KADAR?

Litecoin 58 dolardan işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum ripple
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