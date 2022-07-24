24 Temmuz Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin ne kadar?

Geçtiğimiz yıl yatırımcılarına oldukça kazandıran kripto paralardaki ayı sezonu devam ediyor. En yüksek 69 bin dolara ulaşan Bitcoin şimdilerde 22 bin dolar seviyelerinde seyrediyor. Peki 24 Temmuz Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple ne kadar? İşte merak edilenler...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 22 bin 600 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

En yüksek 4 bin 800 dolar seviyelerine ulaşan Ethereum şimdilerde bin 600 dolar...

RİPPLE NE KADAR?

Ripple 0.36 cent seviyesine kadar geriledi.

LİTECOİN NE KADAR?

Litecoin 58 dolardan işlem görüyor.

