24 Temmuz Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin ne kadar?

Geçtiğimiz yıl yatırımcılarına oldukça kazandıran kripto paralardaki ayı sezonu devam ediyor. En yüksek 69 bin dolara ulaşan Bitcoin şimdilerde 22 bin dolar seviyelerinde seyrediyor. Peki 24 Temmuz Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple ne kadar? İşte merak edilenler...
Bitcoin 22 bin 600 dolardan işlem görüyor.
En yüksek 4 bin 800 dolar seviyelerine ulaşan Ethereum şimdilerde bin 600 dolar...
Ripple 0.36 cent seviyesine kadar geriledi.
Litecoin 58 dolardan işlem görüyor.
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