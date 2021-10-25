25 Ekim Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) ne kadar?

Lider kripto para birimi Bitcoin, haftanın ilk günü olan 25 Ekim'e 60 bin 800 dolar seviyesinden başlangıç yaptı. Ethereum 4 bin doların üzerinde işlem görürken Dogecoin ise güne, yüzde 6 yükseliş ile başladı. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatı...
25 Ekim günün sabah saatlerinde yüzde 1,53 değer kazanan Bitcoin 61 bin 800 dolardan işlem görüyor.
Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 6 değer kazanan ve 25 Ekim gününde yüzde 1 yükselen Ethereum 4 bin 124 dolara ulaştı.
Yüzde 6 yükselişin görüldüğü Dogecoin 0,26 cent.
Geçtiğimiz haftalarda 1,41 dolara kadar ulaşan Ripple 1,09 dolar.
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