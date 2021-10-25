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25 Ekim Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) ne kadar?

25.10.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paraların popülerliği sürüyor. Doların da değer kazanması ile 1 Bitcoin'in değeri 605 bin 41 TL oldu. 1 dolar ise 9,73 TL'ye ulaştı. Geçtiğimiz hafta 66 bin 990 dolar seviyesine ulaşan Bitcoin, 25 Ekim gününde 65 bin doların altında işlem görüyor. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatı...

25 Ekim Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) ne kadar?

Lider kripto para birimi Bitcoin, haftanın ilk günü olan 25 Ekim'e 60 bin 800 dolar seviyesinden başlangıç yaptı. Ethereum 4 bin doların üzerinde işlem görürken Dogecoin ise güne, yüzde 6 yükseliş ile başladı. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatı...

25 Ekim Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) ne kadar?

BITCOIN NE KADAR?

25 Ekim günün sabah saatlerinde yüzde 1,53 değer kazanan Bitcoin 61 bin 800 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 6 değer kazanan ve 25 Ekim gününde yüzde 1 yükselen Ethereum 4 bin 124 dolara ulaştı.

DOGECOIN NE KADAR?

Yüzde 6 yükselişin görüldüğü Dogecoin 0,26 cent.

RIPPLE NE KADAR?

Geçtiğimiz haftalarda 1,41 dolara kadar ulaşan Ripple 1,09 dolar.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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