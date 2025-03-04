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25 Şubat'ta yürürlüğe girdi! 15 bin lira üzerinde bunları yapmanız zorunlu

04.03.2025 12:28
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Türkiye'de hizmet sunan kripto para borsaları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından getirilen zorunluluk doğrultusunda, kripto işlemlerinde şeffaflığı amaçlayan kimlik doğrulama düzenlemelerini hem yerel hem küresel hem de merkeziyetsiz cüzdanlardan yapılan transferler için uygulamaya başladı.

25 Şubat'ta yürürlüğe girdi! 15 bin lira üzerinde bunları yapmanız zorunlu

MASAK tarafından hazırlanan kripto varlık transferleri, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler, iki aylık geçiş sürecinin ardından 25 Şubat itibarıyla yürürlüğe girdi. Böylece, dünyada "travel rule" olarak da bilinen finansal işlemlerde şeffaflığı amaçlayan uygulamalara Türkiye'deki kripto para borsaları da dahil edildi.

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15 BİN LİRA VE ÜZERİNDE BUNLAR ZORUNLU

Düzenlemeyle, kullanıcıların hizmet sağlayıcıları aracılığıyla 15 bin lira üzerinde yaptığı transfer işlemlerinde ad, soyadı, adres, cüzdan adresi, doğum yeri ve TC kimlik numarası gibi bilgilerden bazılarını sunması zorunlu kılındı. Kullanıcıların gerekli bilgileri sunmaması halinde, borsalara işlemi iade etme veya reddetme, süreklilik halinde ilişki sonlandırma ve şüpheli işlem bildirimi hakkı tanındı.

"TRAVEL RULE" DÜZENLEMESİ UYGULAMADA

Paribu Hukuk Direktörü Mehmet Türkarslan, söz konusu düzenlemelerle 15 bin lira ve üzerindeki gönderim işlemlerinde gönderenin adı, soyadı, cüzdan adresi ile diğer bilgilerden en az birini, alıcının ise adı, soyadı ve cüzdan adresi bilgilerini almaya başladıklarını belirtti.

Aynı şekilde 15 bin liranın altındaki kripto varlık transfer işlemlerinde de gönderen ve alıcı tarafın adı, soyadı ve cüzdan adresi bilgilerinin alındığını bildiren Türkarslan, "Biz düzenlemenin gerektirdiği teknik altyapı güncellemelerini tamamladık ve kullanıcılarımızın yeni düzenlemeler sonrası işlemlerine sorunsuz devam edebilmesi için gerekli bilgilendirmeleri yaparak 'travel rule' düzenlemelerini uygulamaya başladık." diye konuştu.

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Türkarslan, Türkiye'de resmi olarak faaliyet göstermeyen yurt dışı merkezli kripto para borsaları ve merkeziyetsiz borsalardan yapılan transferlere yönelik de "Yurt dışı merkezli platformlardan yapılacak transferlerde istenilen bilgileri, yurt içi platformların işlemin tarafı olan kullanıcılarından alması gerekiyor. MetaMask, Phantom gibi merkeziyetsiz cüzdanlardan yapılacak transferlerde de platformlar, işlemin tarafı olan kullanıcılarından transferle ilgili istenilen bilgileri beyan olarak almalı." değerlendirmesinde bulundu.

"TRANSFERLERİN ŞEFFAF OLMASINI SAĞLAYACAK"

CoinTR Üst Yöneticisi (CEO) Ali Eşelioğlu da bu düzenlemeyle kripto para işlemlerine artık daha sıkı takip mekanizması geldiğini söyledi.
Önceden borsaların kendi inisiyatifleri doğrultusunda uyguladığı bu sürecin, şimdi yasal bir yükümlülük haline geldiğini aktaran Eşelioğlu, "Kimlik doğrulama artık isteğe bağlı değil zorunlu, eğer bu bilgiler eksikse borsa işlemi gerçekleştiremiyor. Bunun amacı, kara para aklama ve yasa dışı finansmanla mücadele ile vergilendirme süreçlerinde daha sıkı denetim sağlamak. Ancak bu durum bazı yatırımcılar için işlem sürelerinde küçük gecikmelere neden olabilir. Özellikle yüksek tutarlı transferlerde ek doğrulamalar talep edilebilir." dedi.

Eşelioğlu, borsaların bu kurallara uyum sağlamak için gereken yazılım güncellemelerini yaptıklarını, risk analizi sistemlerini geliştirdiklerini ve böylece şüpheli işlemleri anında tespit edebildiklerini anlattı.

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Büyük borsaların bu düzenlemeye tam olarak adapte olduğunu bildiren Eşelioğlu, teknik ve finansal altyapısı daha zayıf bazı platformların ise sürece daha uzun sürede entegre olabildiğini söyledi.

Eşelioğlu, merkeziyetsiz borsalardan transferlerin yasaklanmadığına da dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"MetaMask, Phantom gibi cüzdanları kullanmak yasaklanmadı. Sadece borsalar, kimlerin merkeziyetsiz cüzdanları kullandığını takip edebilmek için ekstra veri talep edebilecek. Özetle kullanıcılar merkeziyetsiz cüzdanlarla özgürce işlem yapmaya devam edebilecek. Ancak borsalar süreçleri daha fazla denetleyerek bu transferlerin şeffaf olmasını sağlayacak."

"TALEP EDEN MESAJLA ALACAK"

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez de ilgili düzenlemeler uyarınca Türkiye'de yerleşik kripto varlık platformları üzerinden gerçekleştirilecek kripto varlık çekme ve yatırma işlemlerine ilişkin güncellemeleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

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Borsaları üzerinden gerçekleştirilen tüm kripto varlık çekme ve yatırma işlemleri sırasında, kullanıcıların alıcı veya göndericiye ilişkin ek bilgi sağlaması gerekeceğini bildiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Binance TR aracılığıyla herhangi bir miktarda kripto varlık çekme veya yatırma işlemi gerçekleştiren kullanıcılar, alıcı veya gönderici bilgilerini talep eden bir mesajla karşılaşacak, işlemi tamamlamak için gerekli bilgileri paylaşmaları istenecek. Bu kararı, ilgili mevzuatta yapılan değişikliklere uyum sağlamak ve operasyonlarımızın mevzuata tam uyum içinde devam etmesini temin etmek amacıyla aldık."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin MASAK kripto
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