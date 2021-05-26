26 Mayıs kripto para piyasası | Bugün (26 Mayıs) kripto para birimlerinde son durum ne? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar?

Uzmanlar, Bitcoin’in yeni bir artış trendine başlaması için 40 bin dolar direnç seviyesini geçmesi gerektiğini dile getiriyor. Bitcoin’in direnç seviyesini geçememesi durumunda aşağı yönlü harekete geçerek 35 bin dolar seviyesine gerileyebileceğini ifade ediyor.

Yaptığı açıklamalarla kripto para birimlerinde etkili olan Elon Musk, dün yaptığı açıklamalardan sonra tekrar gündeme geldi. Daha önce Tesla için kripto para birimlerini kabul edeceğini ancak daha sonra fazla enerji kullanımından dolayı vazgeçtiğini açıklayan Musk, dün Bitcoin madencileri ile konuştuğunu ve dile getirerek, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine olan desteğini açıkladı. Musk’ın bu açıklamasından sonra ise Bitcoin, yüzde 15 oranında değer kazandı.

Dogecoin’e de destek veren Elon Musk, paylaşmış olduğu tweet’te, Dogecoin (DOGE) gelişimine katkıda bulunmak isteyen geliştiricileri, Reddit platformundaki Dogecoin sayfasına davet etti.