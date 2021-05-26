FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. 26 Mayıs kripto para piyasası | Bugün (26 Mayıs) kripto para birimlerinde son durum ne? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar?

26 Mayıs kripto para piyasası | Bugün (26 Mayıs) kripto para birimlerinde son durum ne? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar?

26.05.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşadığı düşüşlerle savrulan Bitcoin, her gün kendisini toparlamaya çalışıyor. Özellikle piyasalarda yaşanan dalgalanmalardan etkilenen Bitcoin şu an için 40 bin dolar seviyesini zorluyor. Ethereum ise, düşüş trendine son veriyor gibi görünüyor. 2 bin doların altına kadar gerileyen Ethereum, birkaç gündür yükselişe geçerek, 2 bin 800 bandına kadar yükseldi.

Uzmanlar, Bitcoin’in yeni bir artış trendine başlaması için 40 bin dolar direnç seviyesini geçmesi gerektiğini dile getiriyor. Bitcoin’in direnç seviyesini geçememesi durumunda aşağı yönlü harekete geçerek 35 bin dolar seviyesine gerileyebileceğini ifade ediyor.

Yaptığı açıklamalarla kripto para birimlerinde etkili olan Elon Musk, dün yaptığı açıklamalardan sonra tekrar gündeme geldi. Daha önce Tesla için kripto para birimlerini kabul edeceğini ancak daha sonra fazla enerji kullanımından dolayı vazgeçtiğini açıklayan Musk, dün Bitcoin madencileri ile konuştuğunu ve dile getirerek, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine olan desteğini açıkladı. Musk’ın bu açıklamasından sonra ise Bitcoin, yüzde 15 oranında değer kazandı.

Dogecoin’e de destek veren Elon Musk, paylaşmış olduğu tweet’te, Dogecoin (DOGE) gelişimine katkıda bulunmak isteyen geliştiricileri, Reddit platformundaki Dogecoin sayfasına davet etti.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $37.686,3200 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %2,81 artışla $39.304,21 seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.558,4400 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %8,61 artışla $2.813,43 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 23 Mayıs tarihinde $2.066,4600 ile son bir ayın en düşük, 11 Mayıs tarihinde ise $4.138,9100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $0,9367 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %5,56 artışla $1,0210 seviyesinde bulunuyor.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,3382 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %2,65 artışla $0,3534 seviyesinde bulunuyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Elon Musk Ethereum Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna ve Birleşik Krallık Belarus havayollarının hava sahalarına girmesini yasaklandı

Ukrayna ve Birleşik Krallık Belarus havayollarının hava sahalarına girmesini yasaklandı

Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Binlerce memur işe alınacak!

Binlerce memur işe alınacak!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Önce çökecek sonra yükselecek!

Önce çökecek sonra yükselecek!

Tek şart 10 yıllık sigorta! Bu hastalığa sahipseniz...

Tek şart 10 yıllık sigorta! Bu hastalığa sahipseniz...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İlçeye yoğun ilgi! Konut ve arsa fiyatları 2,5 kat arttı

İlçeye yoğun ilgi! Konut ve arsa fiyatları 2,5 kat arttı

Emekliye Temmuz'da çifte müjde

Emekliye Temmuz'da çifte müjde

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.