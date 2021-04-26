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26 Nisan kripto para piyasası son durum | Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

26.04.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasalarındaki son gelişmeler, yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Son zamanlar kripto para piyasalarında yaşanan hareketlilik uzmanlar tarafından yorumlanıyor. Geçtiğimiz hafta kendini toparlayarak tekrar yükselişe geçen Bitcoin, Çarşamba günü 50 bin doların altına gerileyerek oldukça fazla bir düşüş yaşadı. 9 günde yatırımcılara oldukça büyük miktarlarda para kaybettiren Bitcoin’in son durumu ise araştırılmaya devam ediyor.

Bitcoin ve Ethereum’da yaşanan ani düşüşler yatırımcıları üzüyor. Uzmanlar ise bu düşüşlerin sebebini ABD Başkanı Joe Biden’in sermaye kazancı vergisini arttırmak için Kongre’ye bir teklif sunacağı söylentilerinin sebep olduğunu düşünüyor. Haftaya tekrar düşüşle başlayan Bitcoin ve Ethereum’un bu haftaki seyrinin nasıl olacağı ise merak ediliyor. 26 Nisan Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Aynı zamanda DeCurret borsası, en fenomen Japon kripto para borsalarından biri olarak biliniyor. Popüler kripto-fiat borsası Ripple XRP’yi yeniden platformuna ekledi ve alım satım işlemlerini başlattı. Bu XRP için yeni bir zafer olarak yorumlandı. Dogecoin’i (DOGE) de platformunda kabul etmeyi düşündüğünü duyurdu. Varlığın eklenmesi, büyük ölçüde şaka parası olarak işlev gören kripto para biriminin kullanılabilirliği için büyük bir destek olacaktır.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $48.097,4600 ile başlayan Bitcoin, 26 Nisan itibarıyla %5,22 artışla $52.549,82 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Nisan tarihinde $48.013,9300 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $52.549,82 ve ₺429.002,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.216,7800 ile başlayan Ethereum, 26 Nisan itibarıyla %9,46 artışla $2.435,48 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 28 Mart tarihinde $1.666,7900 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $2.499,0500 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum$2.435,48 ve ₺19.871,00'ye karşılık gelmektedir.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $1,0350 ile başlayan Ripple, 26 Nisan itibarıyla %9,21 artışla $1,1462 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 28 Mart tarihinde $0,5411 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $1,8281 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,1462 ve ₺9,3600'ye karşılık gelmektedir.

LİTECOİN NE KADAR?

LİTECOİN NE KADAR?
Güne $218,9300 ile başlayan Litecoin, 26 Nisan itibarıyla %5,36 artışla $238,1000 seviyesinde bulunuyor. Litecoin, 28 Mart tarihinde $180,8000 ile son bir ayın en düşük, 17 Nisan tarihinde ise $315,0100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Litecoin $238,1000 ve ₺1.980,2301'ye karşılık gelmektedir.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,2447 ile başlayan Dogecoin, 26 Nisan itibarıyla %4,15 azalışla $0,2602 seviyesinde bulunuyor. Dogecoin, 28 Mart tarihinde $0,0530 ile son bir ayın en düşük, 19 Nisan tarihinde ise $0,3903 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Dogecoin $0,2602 ve ₺2,1244'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
eteryumda taktik belli 22 olmaz 18 olamaz al sat basit bu kadar
bi karar verin la düşüyomu çıkıyomu,bi haberde çıkıyor diyosun diğerinde düşüş devam ediyor diyonuz

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