27 Nisan kripto para piyasası| Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Kripto para piyasalarında yaşanan hareketlilik devam ederken, yatırımcılar gözlerini Bitcoin ve Ethereum’a çevirdi. Bitcoin ve Ethereum fiyatlarının bir süredir dalgalı bir seyir göstermesi yatırımcıları endişelendirmeye yetti. Bitcoin yaşadığı yükselişten sonra ani bir düşüşle tekrar toparlamıştı. Ancak 25 Nisan gününde Bitcoin 5 bin doların altına kadar geriledi. Ethereum ise yükselişini devam ettiriyor. 27 Nisan Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR? Güne $53.239,9400 ile başlayan Bitcoin, 27 Nisan itibarıyla %2,05 artışla $53.431,19 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Nisan tarihinde $48.013,9300 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $53.431,19 ve ₺433.715,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR? Güne $2.459,5000 ile başlayan Ethereum, 27 Nisan itibarıyla %1,64 artışla $2.502,14 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 28 Mart tarihinde $1.666,7900 ile son bir ayın en düşük, 27 Nisan tarihinde ise $2.502,1400 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.502,14 ve ₺20.278,00'ye karşılık gelmektedir.

RİPPLE XRP NE KADAR? Güne $1,2597 ile başlayan Ripple, 27 Nisan itibarıyla %25,15 artışla $1,4113 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 28 Mart tarihinde $0,5411 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $1,8281 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,4113 ve ₺11,4750'ye karşılık gelmektedir.

LİTECOİN NE KADAR? Güne $240,2400 ile başlayan Litecoin, 27 Nisan itibarıyla %3,78 artışla $247,8800 seviyesinde bulunuyor. Litecoin, 28 Mart tarihinde $180,8000 ile son bir ayın en düşük, 17 Nisan tarihinde ise $315,0100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Litecoin $247,8800 ve ₺2.058,4203'ye karşılık gelmektedir.