27 Ocak Bitcoin ne kadar? FED faiz kararı sonrası Bitcoin, Dogecoin, Ripple ve Ethereum fiyatları!

FED faiz kararında, politika faizinin 0-0.25 aralığında sabit tutulması sonucuna varıldı.Bununla birlikte kripto paralar geçtiğimiz gün değer kazandı. Ancak bu yükseliş şimdilik kalıcı olmadı, Bitcoin ile birlikte birçok kripto para geçtiğimiz günü düşüş ile kapattı ve 27 Ocak sabahına da değer kaybı ile başlangıç yaptı. İşte FED faiz kararı sonrası Bitcoin, Dogecoin, Ripple ve Ethereum fiyatları!

BİTCOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 38 bin 940 dolara kadar yükselen Bitcoin bu bölgeden satıcı buldu ve günü 36 bin 800 dolardan kapattı. 27 Ocak sabah saatlerine yüzde 2,12'lik değer kaybıyla başlayan Bitcoin 36 bin dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 2 bin 730 dolara kadar yükselen Ethereum bu bölgeden satış baskısı yedi ve günü 2 bin 460 dolar seviyesinden kapattı. 27 Ocak sabah saatlerinde yüzde 2,82 değer kaybeden Ethereum 2 bin 389 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin, kripto para iniş çıkışlarında en çok değer kaybeden veya kazanan coinlerden biri oluyor. Zaman zaman diğer kriptolardan bağımsız yüzde 15'lere varan yükselişlerin görüldüğü Dogecoin 0,14 cent seviyesinden işlem görüyor. Dogecoin bu sabaha yüzde 6.29'luk düşüş ile başladı.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Bu sabah yüzde 3,37 değer kaybeden Ripple 0,59 cent. Ripple, geçtiğimiz gün 0,65 cent seviyesine kadar ulaşmıştı.

2022 FED TOPLANTI TARİHLERİ LİSTESİ

ABD'de meydana gelen son yılların en yüksek enflasyonu sebebiyle bu yıl, 4 kez faiz artırımı yapılması bekleniyor. İşte FED toplantı tarihleri:

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

