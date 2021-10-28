FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. 28 Ekim Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP) ve Dogecoin ne kadar?

28 Ekim Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP) ve Dogecoin ne kadar?

28.10.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paraların popülerliği sürüyor. Geçtiğimiz gün Bitcoin ve Bitcoin'i izleyen Ethereum, Ripple, Dogecoin gibi diğer birçok altcoinde değer kaybı meydana gelmişti. Bitcoin geçtiğimiz hafta en yüksek 67 bin dolar seviyesine ulaşmıştı. İşte Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP) ve Dogecoin fiyatları...

28 Ekim Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP) ve Dogecoin ne kadar?

Geçtiğimiz güne 60 bin 300 dolar seviyesinden başlangıç yapan Bitcoin gün içerisinde yüzde 3 değer kaybetti ve 58 bin 500 dolar seviyelerinden günü kapattı. Bitcoin'in TL karşısındaki değeri 561 bin 997 TL. Dogecoin ise 28 Ekim sabahın ilk saatlerine yüzde 7'lik yükseliş ile başladı. İşte Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP) ve Dogecoin fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

Haftaya 60 bin 900 dolar seviyesinden başlangıç yapan Bitcoin 28 Ekim sabahında yüzde 1 değer kazandı ve 59 bin dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

28 Ekim gününe yüzde 2,30'luk yükseliş ile başlayan Ethereum ise 4 bin 13 dolar oldu.

28 Ekim Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP) ve Dogecoin ne kadar?

DOGECOİN NE KADAR?

Hafta içerisinde 0,21 cent seviyesine kadar gerileyen Dogecoin, 28 Ekim gününe yüzde 7,60'lık yükseliş ile başladı. Dogecoin 0,26 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Güne yüzde 1,78'lik yükseliş ile başlayan Ripple 1,03 dolar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EPGİS duyurdu: Benzine 25 kuruşluk indirim!EPGİS duyurdu: Benzine 25 kuruşluk indirim!
PARTNEREşinin ihanetiyle sarsılan Berdan Mardini, yaşadıklarını birer birer anlattıEşinin ihanetiyle sarsılan Berdan Mardini, yaşadıklarını birer birer anlattı
Şaka coinler rekor kırmaya devam ediyorŞaka coinler rekor kırmaya devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Dogecoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yabancı uyrukluların 'muz provokasyonu' için harekete geçildi

Yabancı uyrukluların 'muz provokasyonu' için harekete geçildi

Erdoğan imzaladı! 31 Aralık'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan imzaladı! 31 Aralık'a kadar ücretsiz olacak

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

İngiltere’de daha güçlü ekonomi için vergi indirimine gidildi

İngiltere’de daha güçlü ekonomi için vergi indirimine gidildi

Şaka coinler rekor kırmaya devam ediyor

Şaka coinler rekor kırmaya devam ediyor

Kriz devam ediyor: Benzinin fiyatı 9 liraya dayandı

Kriz devam ediyor: Benzinin fiyatı 9 liraya dayandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ben olsam bu fiyattan altın almam

Ben olsam bu fiyattan altın almam

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Milyarlarca dolarlık rezerv bulunmuştu! İlk külçe için tarih verdi

Milyarlarca dolarlık rezerv bulunmuştu! İlk külçe için tarih verdi

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.