28 Ekim Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP) ve Dogecoin ne kadar?

Geçtiğimiz güne 60 bin 300 dolar seviyesinden başlangıç yapan Bitcoin gün içerisinde yüzde 3 değer kaybetti ve 58 bin 500 dolar seviyelerinden günü kapattı. Bitcoin'in TL karşısındaki değeri 561 bin 997 TL. Dogecoin ise 28 Ekim sabahın ilk saatlerine yüzde 7'lik yükseliş ile başladı. İşte Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP) ve Dogecoin fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

Haftaya 60 bin 900 dolar seviyesinden başlangıç yapan Bitcoin 28 Ekim sabahında yüzde 1 değer kazandı ve 59 bin dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

28 Ekim gününe yüzde 2,30'luk yükseliş ile başlayan Ethereum ise 4 bin 13 dolar oldu.

DOGECOİN NE KADAR?

Hafta içerisinde 0,21 cent seviyesine kadar gerileyen Dogecoin, 28 Ekim gününe yüzde 7,60'lık yükseliş ile başladı. Dogecoin 0,26 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Güne yüzde 1,78'lik yükseliş ile başlayan Ripple 1,03 dolar.

