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28 Eylül Bitcoin ne kadar? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları!

28.09.2021 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in kripto paralarla ilgili bütün işlemleri yasaklamasının ardından, başta lider para birimi olan Bitcoin olmak üzere diğer birçok altcoindeki değer kaybı sürüyor. Güne yükseliş ile başlayan kripto paralara haftalık bakıldığında düşüş olduğu görülüyor. İş adamı Elon Musk'ın paylaşımlarıyla boğa sezonunda 0,74 cent seviyesine kadar yükselen Dogecoin 0,20 cent.

28 Eylül Bitcoin ne kadar? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları!

Son zamanların popüler yatırım aracı kripto paralarda çalkantılı günler sürüyor. Geçtiğimiz nisan ayında 65 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin şimdilerde 45 bin doların altında işlem görüyor. Ethereum en çok 4 bin 376 dolara yükselmişti. Ripple ise Ocak 2018'de ayında 3,32 doları görmüştü.

BİTCOİN NE KADAR?

Lider kripto para birimi Bitcoin güne yüzde 1,02'lik yükseliş ile başladı. Bitcoin'in değeri 42 bin 594 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

Kripto paraların başında gelen Ethereum 28 Eylül gününe 0,89'luk yükseliş ile başladı. Geçtiğimiz hafta 2 bin 645 dolara kadar gerileyen ethereum 2 bin 950 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 12 değer kaybeden Dogecoin 28 Eylül gününde yüzde 1,43 değer kaybetti ve 0,20 centten işlem görüyor.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Güne yüzde 1,32'lik yükseliş ile başlayan Ripple 0,93 cent.

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bitcoin Ethereum Dogecoin
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