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28 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? 28 Mart Bitcoin ve Ethereum kripto para piyasası

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 28.03.2021 11:05 | Son Güncelleme

Bitcoin, ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın ve Norveç Merkez Bankası Norges Bank Başkanı Oystein Olsen'ın söylemleriyle birkaç gün önce baskı altına girerek 51.500 dolar bandına kadar geri çekilmişti. Vatandaşlar Bitcoin yükselecek mi, Bitcoin düşecek mi sorularının yanıtını merak ediyor. Peki 28 Mart Bitcoin fiyatları ne durumda? Bitcoin yükselişi devam edecek mi ve 1 Ethereum kaç dolar oldu? İşte detaylar...

Birkaç gün önce Bitcoin'de yaşanan büyük düşüşün ardından yatırımcılar ve vatandaşlar Bitcoin fiyatları ne kadar oldu sorusunun cevabını arıyor.

BİTCOİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

BİTCOİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 457.327,62 TL‘dir. Ayrıca 1 Bitcoin 56.240,10 dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 457.327,62 Türk Lirası veya 56.240,10 dolar alınabilmektedir.
Bitcoin gün içinde 55601.00 dolar ve 56500.00 dolar aralığında değişimini sürdürüyor. Bitcoin fiyatı son +0.62% değişim ile şu anda 56222.10 dolar üzerinden işlem görmekte.

1 ETHEREUM NE KADAR OLDU?

1 ETHEREUM NE KADAR OLDU?
28 Mart sabahı itibariyle 13.962,13 Türk Lirası üzerinden işlem gören 1 Ethereum, 1.717,00 ABD Doları ediyor.
28 Mart gününe +1,04% değişim ile başlayan Ethereum, gün içinde 1.701,26 dolar ve 1.722,50 dolar aralıklarında değişim gösteriyor. Ethereum'un piyasa değeri ise $198,27B.
Ethereum'un son 24 saatteki hacmi ise $17,01B. Binance Coin $ 277,07 üzerinden, Tether ise $ 1,0006 üzerinden işlem görüyor.
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