29 Ağustos Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin kaç dolar?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar edidli.. Son dönemlerin sıklıkla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan kripto para piyasına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "Bitcoin ne kadar?", "29 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Bizde BTC de dahil olmak üzere Ethereum, Dogecoin ve Ripple güncel fiyatlarına haberimizde yer verdik.

BİTCOİN KAÇ TL? 29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Bitcoin 29 Ağustos Pazartesi günü 361.420,14 TL alış, 361.404,83 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin 29 Ağustos Pazartesi günü günü yüzde 0,90 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 19.825,57, Bitcoin'in satış fiyatı 19.824,73 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 29 Ağustos Pazartesi günü yüzde 2,65 düştü. Ethereum'un alış fiyatı 1.450,2800, satış fiyatı ise 1.450,2700 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL?29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

29 Ağustos Pazartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 26.438,6044 TL, satış fiyatı 26.438,4221 TL oldu.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 29 Ağustos Pazartesi günü yüzde 2,49 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0618 Dolar, satış fiyatı 0,0618 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

29 Ağustos Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 1,1259, satış fiyatı ise 1,1257 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 29 Ağustos Pazartesi günü yüzde 3,06 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,3231 dolar, satış fiyatı ise 0,3230 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,8901 TL, satış fiyatı ise 5,8883 TL oldu.

