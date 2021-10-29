29 Ekim Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple (XRP) ne kadar?

420 Bitcoin daha aldıklarını Twitter üzerinden duyuran El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, "Hahaha yeni aldığımız Bitcoin'den şimdiden kâr ettik" diye yazdı. Dogecoin geçtiğimiz gün 0,23 cent seviyesinden 0,33 cent seviyesine kadar yükseldi. İşte Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple (XRP) fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 56 bin 500 dolara kadar düşen Bitcoin günü yaklaşık yüzde 3,73'lük yükseliş ile kapatmıştı. 29 Ekim sabahında yüzde 1,10 değer kazanan Bitcoin 61 bin 222 dolar oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Geçtiğimiz gün yaklaşık yüzde 10 değer kazanan Ethereum, 29 Ekim sabahında yüzde 0,76'lık yükseliş ile 4 bin 325 dolara ulaştı.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin geçtiğimiz gün 0,24 cent seviyesinden 0,31 cent seviyesine kadar yükselerek yaklaşık yüzde 32 değer kazanmıştı. 29 Ekim sabahında yüzde 8 değer kaybeden Dogecoin 0,29 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Güne yüzde 0,69'luk yükseliş ile başlayan Ripple 1,06 dolar.

