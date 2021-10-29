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29 Ekim Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple (XRP) ne kadar?

29.10.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke El Salvador'dan bir atak daha geldi. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele 420 yeni Bitcoin aldıklarını Twitter hesabı üzerinden duyurdu. 1 Bitcoin'in değeri 583 bin 581 TL. İşte Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple (XRP) fiyatları...

29 Ekim Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple (XRP) ne kadar?

420 Bitcoin daha aldıklarını Twitter üzerinden duyuran El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, "Hahaha yeni aldığımız Bitcoin'den şimdiden kâr ettik" diye yazdı. Dogecoin geçtiğimiz gün 0,23 cent seviyesinden 0,33 cent seviyesine kadar yükseldi. İşte Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple (XRP) fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 56 bin 500 dolara kadar düşen Bitcoin günü yaklaşık yüzde 3,73'lük yükseliş ile kapatmıştı. 29 Ekim sabahında yüzde 1,10 değer kazanan Bitcoin 61 bin 222 dolar oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Geçtiğimiz gün yaklaşık yüzde 10 değer kazanan Ethereum, 29 Ekim sabahında yüzde 0,76'lık yükseliş ile 4 bin 325 dolara ulaştı.

29 Ekim Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple (XRP) ne kadar?

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin geçtiğimiz gün 0,24 cent seviyesinden 0,31 cent seviyesine kadar yükselerek yaklaşık yüzde 32 değer kazanmıştı. 29 Ekim sabahında yüzde 8 değer kaybeden Dogecoin 0,29 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Güne yüzde 0,69'luk yükseliş ile başlayan Ripple 1,06 dolar.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Dogecoin
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