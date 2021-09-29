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29 Eylül kripto paralarda son durum! Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar?

29.09.2021 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in kripto paralarla ilgili tüm işlemleri yasaklamasının ardından kripto paralar çakılmıştı. Çin'in açıklamalarının ardından Bitcoin'deki değer kaybını diğer birçok altcoin de takip etmişti. Öte yandan El Salvador, kripto paraları resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu. Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ve Ripple 29 Eylül gününe yükseliş ile başladı.

29 Eylül kripto paralarda son durum! Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar?

Kripto paralar birçok yatırımcının ilgi odağında yer alıyor. Son dönemlerin popüler yatırım araçlarından biri olan kripto paralar 29 Eylül gününe yükseliş ile başladı. Bitcoin geçtiğimiz hafta 39 bin 700 dolar seviyesine kadar gerilemişti. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

29 Eylül gününe yüzde 2,79'luk yükseliş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin 42 bin 180 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Yüzde 3,47 değer kazanan Ethereum 2 bin 905 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

Mayıs ayından beri en çok değer kaybeden kripto paralardan biri olan Dogecoin 0,19 cent.

RİPPLE NE KADAR?

Son üç haftada yaklaşık yüzde 28 değer kaybeden Ripple 0,91 cent.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Dogecoin
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