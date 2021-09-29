29 Eylül kripto paralarda son durum! Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar?

Kripto paralar birçok yatırımcının ilgi odağında yer alıyor. Son dönemlerin popüler yatırım araçlarından biri olan kripto paralar 29 Eylül gününe yükseliş ile başladı. Bitcoin geçtiğimiz hafta 39 bin 700 dolar seviyesine kadar gerilemişti. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

29 Eylül gününe yüzde 2,79'luk yükseliş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin 42 bin 180 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Yüzde 3,47 değer kazanan Ethereum 2 bin 905 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

Mayıs ayından beri en çok değer kaybeden kripto paralardan biri olan Dogecoin 0,19 cent.

RİPPLE NE KADAR?

Son üç haftada yaklaşık yüzde 28 değer kaybeden Ripple 0,91 cent.

