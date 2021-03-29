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29 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? Kripto para piyasasında son durum ne?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 29.03.2021 10:07 | Son Güncelleme

Kripto para piyasası yapılan açıklamalardan etkilenerek 51 bin dolar bandına kadar geri çekilmişti. Elon Musk’ın Tesla için kripto para ödemesi kabul edeceğini açıklamasının ardından ise Bitcoin ve Ethereum’a biraz da olsa rahat bir nefes aldı. Ancak Bitcoin ve Ethereum üzerindeki baskıların hala devam etmesi, kripto para piyasasında dalgalanmalara sebep olmaya devam etti.

Bitcoin dün 56 bin dolar civarında seyrederken, bugün 55 bin 380 dolardan işlem görmektedir. Ethereum ise dün 1,717 dolardan işlem görürken 29 Mart itibariyle düşüş yaşayarak 1,696 dolardan işlem görmektedir. Ethereum dolar bazında haftalık %5,23 oranında düşüş yaşarken, Bitcoin ise dolar bazında haftalık %3,71 oranında değer kaybetti.

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne 54.851,8100 dolar ile başlayan Bitcoin, 29 Mart itibarıyla %0,93 azalışla $55.380,72 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 28 Şubat tarihinde $44.392,0000 ile son bir ayın en düşük, 13 Mart tarihinde ise $61.583,8100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.
1 Bitcoin $55.380,72 ve ₺441.383,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $1.666,8900 ile başlayan Ethereum, 29 Mart itibarıyla %0,97 azalışla $1.696,16 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 28 Şubat tarihinde $1.393,7100 ile son bir ayın en düşük, 13 Mart tarihinde ise $1.933,2700 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.
1 Ethereum $1.696,16 ve ₺13.522,00'ye karşılık gelmektedir.

BİTCOİN NEDİR?

BİTCOİN NEDİR?
Bitcoin; kriptolu (şifreli) para kategorisinde, açık kaynaklı bir kod olarak yayınlanmış bir dijital para birimidir. Bitcoin, mevcut kullandığımız TL, Dolar, Euro gibi para birimleri gibi, günlük yaşantımızdaki alışverişlerimizde ve çevrimiçi ortamlarda harcayabileceğimiz bir para birimi özelliği göstermektedir. Bitcoin’i diğer para birimlerinden ayıran özellik ise, para otoritelerinin ve hükümetlerinin Bitcoin üzerinde bir hakimiyetlerinin olmayışıdır. Çünkü Bitcoin, hükümetlerin kontrolünde değil, Bitcoin ağının kontrolünde üretilmektedir.

ETHEREUM NEDİR?

ETHEREUM NEDİR?
Ethereum akıllı sözleşme (komut dosyası) işlevselliğine sahip, açık kaynak kodlu, halka açık ve blok tabanlı dağıtılmış bilgi işlem platformudur. Ethereum, uluslararası bir ortak düğüm ağı kullanarak komut dosyalarını çalıştırabilen merkezi olmayan bir Turing tam sanal makinesi ya da diğer adıyla Ethereum Sanal Makinesi ile işlem görür. Ethereum, hesaplar arasında aktarılan ve gerçekleştirilen hesaplamalar için katılımcı düğümleri telafi etmek için kullanılabilen "eter" isimli bir şifreleme simgesi de sağlar. Gas adında dahili bir işlem fiyatlandırma mekanizması ise, spam'ı azaltmak ve kaynaklarını ağ üzerinde tahsis etmek için kullanılır.
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