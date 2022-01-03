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3 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple (XRP) ne kadar?

03.01.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerin popüler yatırım araçlarının başında gelen kripto paralar son zamanlarda değer kaybediyor. Kripto para piyasasındaki düşüşleri değerlendiren şirket MicroStrategy, Bitcoin düştükçe elindeki adeti çoğaltıyor. İşte Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple (XRP) fiyatları...

3 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple (XRP) ne kadar?

Lider kripto para birimi Bitcoin, TL karşısında 630 bin 150 TL'ye kadar geriledi. Kripto paralara son birkaç haftadır düşüş hakim. Mvecut gerilemeyle Ethereum 4 bin doların altında işlem görmeye başladı. İşte Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple (XRP) fiyatları...

3 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple (XRP) ne kadar?

BİTCOİN NE KADAR?

3 Ocak sabah saatlerine yüzde 1,01'lik düşüş ile başlayan Bitcoin 46 bin 873 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

Yüzde 0,97 değer kaybeden Ethereum 3 bin 793 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Popüler kripto para birimi Dogecoin 0,17 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

3 Ocak sabah saatlerine yüzde 1,83 değer kaybeden Ripple ise 0,84 cent.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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