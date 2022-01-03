3 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple (XRP) ne kadar?

Lider kripto para birimi Bitcoin, TL karşısında 630 bin 150 TL'ye kadar geriledi. Kripto paralara son birkaç haftadır düşüş hakim. Mvecut gerilemeyle Ethereum 4 bin doların altında işlem görmeye başladı. İşte Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple (XRP) fiyatları...
3 Ocak sabah saatlerine yüzde 1,01'lik düşüş ile başlayan Bitcoin 46 bin 873 dolar.
Yüzde 0,97 değer kaybeden Ethereum 3 bin 793 dolar.
Popüler kripto para birimi Dogecoin 0,17 cent.
3 Ocak sabah saatlerine yüzde 1,83 değer kaybeden Ripple ise 0,84 cent.
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