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30 Ağustos Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

30.08.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar araştırılıyor. Sıklıkla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan kripto para piyasasına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "Bitcoin ne kadar?", "30 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte BTC, Ethereum, Dogecoin ve Ripple güncel fiyatları...

30 Ağustos Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 30 Ağustos Salı günü, yani haftanın ikinci gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'ın dolar ve TL alış satım fiyatı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Peki, Bitcoin ne kadar? 30 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu? İşte kripto paralarda son durum...

BİTCOİN KAÇ TL? 30 AĞUSTOS 2022 SALI

Bitcoin 30 Ağustos Salı günü 371.451,38 TL alış, 371.444,45 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

30 Ağustos Salı günü Bitcoin'in alış fiyatı 20.381,42 Dolar, Bitcoin'in satış fiyatı 20.381,04 Dolar oldu.

bitcoin

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un alış fiyatı 1.577,8500 Dolar, satış fiyatı ise 1.577,8400 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 30 AĞUSTOS 2022 SALI

30 Ağustos Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 28.756,3163 TL, satış fiyatı 28.756,1340 TL oldu.

Ethereum-nedir

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0638 Dolar, satış fiyatı 0,0638 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 30 AĞUSTOS 2022 SALI

30 Ağustos Salı günü Dogecoin alış fiyatı 1,1635 TL, satış fiyatı ise 1,1633 TL oldu.

dogecoin

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple alış fiyatı 0,3329 Dolar, satış fiyatı ise 0,3328 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 30 AĞUSTOS 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,0671 TL, satış fiyatı ise 6,0653 TL'den işlem görüyor.

ripple

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