Bitcoin, Ethereum, Dogecoin gibi kripto para varlıklarına ilgi devam ediyor. Doların yönünü belirleyecek FED faiz kararı da merakla beklenirken Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin'deki son durum da araştırılmaya başlandı. Peki 30 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin'de son durum nedir? İşte merak edilenler...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin son yükselişle yeniden 20 bin doların üzerine çıktı. Şimdi 20 bin 800 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

En volatil varlıklardan biri olan Dogecoin son birkaç günde yüzde 100'den fazla değer kazandı. Son olarak Dogecoin'in güncel değeri 0.12 cent oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Boğa sezonunda 4 bin 800 doları gören Ethereum 900 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Son yükselişle bin 626 dolar oldu.

