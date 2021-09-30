30 Eylül kripto paralarda son durum nedir? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar?

Son dönemlerin popüler yatırım aracı kripto paralarda hareketlilik devam ediyor. Kripto paralar 30 Eylül gününe yükselişle başladı. Lider para birimi Bitcoin 45 bin doların altında işlem görüyor. Bitcoin, 387 bin 871 TL. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

Güne yüzde 4,86 yükseliş ile başlayan Bitcoin 43 bin 566 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

30 Eylül gününde yüzde 6,51 değer kazanan Ethereum 3 bin 36 dolar.

DEGOCOİN NE KADAR?

Yüzde 1,59 yükselen Dogecoin 0,20 cent.

RİPPLE NE KADAR?

Son üç haftada yaklaşık yüzde 27 değer kaybeden Ripple güne yüzde 2,43'lük yükseliş ile başladı. Ripple'ın güncel fiyatı 0,95 cent.

