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31 Mart Kripto Para piyasası son durum | 31 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 31.03.2021 08:17 | Son Güncelleme

Kripto Para piyasası FED Başkanı’nın yaptığı açıklamalar sonrası düşüş eğilimine girmişti. Elon Musk’ın Bitcoin kullanılarak Tesla marka araçların satın alınabileceğini açıklamasının ardından ise Bitcoin ve Ethereum’da az da olsa bir yükseliş gözlemlenmişti. Ancak bu durum her ne kadar hareketlilik yaşatsa da fiyatları dengelemeye yetmemişti.

Bitcoin ve Ethereum fiyatları bir süredir kırmızı ivmeyle hareket ederken, atılan adımlar sonrası az da olsa kendini toparlamaya başladı. Visa ve Paypal’dan gelen sevindirici haberlerle beraber ibre kırmızıdan yeşile döndü. Paypal, Bitcoin ödeme sistemini 30 Mart itibariyle açtı. Bu haberden sonra Bitcoin 31 Mart itibariyle 58 bin bandının üzerine çıktı. Ethereum ise 1,825 dolardan işlem görüyor.

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 468,194.39 TL‘dir. Ayrıca 1 Bitcoin 58,724.69 dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 468,194.39 Türk Lirası veya 58,724.69 dolar alınabilmektedir. Bitcoin fiyatı son 24 saatte 2.55% değişim ile şu anda 468,098.48 TL‘den işlem görmektedir. Son 24 saatteki Bitcoin hacmi ise 50,763,704,598 dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 1,050,774,455,933 dolardır.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Serbest piyasada 1 Ethereum fiyatı 14,759.08 TL‘dir. Ayrıca 1 Ethereum 1,823.54 dolardır. 1 Ethereum karşılığında 14,759.08 Türk Lirası veya 1,823.54 dolar alınabilmektedir. Ethereum fiyatı son 24 saatte -2.49% değişim ile şu anda 14,759.08 TL‘den işlem görmektedir. Son 24 saatteki Ethereum hacmi ise 31,998,164,006 dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 196,187,901,225 dolardır.

RİPPLE NE KADAR?

RİPPLE NE KADAR?
Serbest piyasada 1 Ripple fiyatı 4.46 TL‘dir. Ayrıca 1 Ripple 0.550483 dolardır. 1 Ripple karşılığında 4.46 Türk Lirası veya 0.550483 dolar alınabilmektedir. Ripple fiyatı son 24 saatte -2.27% değişim ile şu anda 4.46 TL‘den işlem görmektedir. Son 24 saatteki Ripple hacmi ise 6,930,227,042 dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 25,153,579,967 dolardır.

BİTCOİN NEDİR?

BİTCOİN NEDİR?
Dünyadaki en popüler Bitcoin paritesidir. Bitcoin merkezi bir otorite veya bankalar olmadan kişiden kişiye gerçekleşen bir teknoloji ile çalışır; Bitcoin tedarik ve transferlerinin yönetimi ağ tarafından ortaklaşa yürütülür. Bitcoin açık kaynak kodlu ve tasarımı halka açıktır, bu kriptoparayı kimse kontrol etmez ya da sahibi değildir ve herkes bu yapı içerisinde yer alabilir. Bitcoin fiyatının kısa süre içerisinde önemli bir şekilde artması Bitcoin/Dolar paritesini aktif yatırım ve işlem yapanlar arasında kısa sürede popüler hale getirmiştir. Kendine has birçok özelliği yanısıra, daha önceki herhangi bir ödeme metodu ile sağlanamayan ödeme yöntemi ile kullanıcılarını heyecanlandırmaktadır.

ETHEREUM NEDİR?

ETHEREUM NEDİR?
Ethereum akıllı sözleşme (komut dosyası) işlevselliğine sahip, açık kaynak kodlu, halka açık ve blok tabanlı dağıtılmış bilgi işlem platformudur. Ethereum, uluslararası bir ortak düğüm ağı kullanarak komut dosyalarını çalıştırabilen merkezi olmayan bir Turing tam sanal makinesi ya da diğer adıyla Ethereum Sanal Makinesi ile işlem görür. Ethereum, hesaplar arasında aktarılan ve gerçekleştirilen hesaplamalar için katılımcı düğümleri telafi etmek için kullanılabilen "eter" isimli bir şifreleme simgesi de sağlar. Gas adında dahili bir işlem fiyatlandırma mekanizması ise, spam'ı azaltmak ve kaynaklarını ağ üzerinde tahsis etmek için kullanılır.
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