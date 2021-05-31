31 Mayıs kripto para piyasası | Bugün (31 Mayıs) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? İşte diğer kripto para birimleri son durum

Kripto para piyasasının ikinci büyük para birim olan Ethereum ise, yaşadığı zirveden bir anda çakılmasının ardından halen kendisini toparlamaya çalışıyor. Dün günün içinde 2 bin 400 doları aşan Ethereum, haftanın ilk gününde 2 bin 300 dolara kadar gerilemiş durumda.

Çin hükümetinin kripto para birimleri konusunda aldığı önlemler sonucunda, hareketli günler geçiren kripto piyasasında, yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bitcoin, madencilik konusunda oldukça büyük problemler yaşarken, bunun sebepleri arasında Çin hükümetinin madenciliği baskılaması gösteriliyor. Çin’in bu konudaki baskıları, Bitcoin’in madenciliği konusunda yüzde 16 düşüşe neden oldu.