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31 Mayıs kripto para piyasası | Bugün (31 Mayıs) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? İşte diğer kripto para birimleri son durum

31.05.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para birimleri çalkantılı dönemler yaşarken, büyük veya küçük tüm birimler bu hareketlilikten etkilendi. Özellikle, kripto para piyasasının en büyüğü olan Bitcoin’in dalgalı hareketleri yatırımcısını oldukça endişelendiriyor. Haftaya düşüşle başlayan Bitcoin, şu an için 34 bin dolar seviyelerine kadar indi. Bitcoin, Mayıs ayı boyunca yatırımcısına yüzde 40,67 oranında kaybettirdi.

Kripto para piyasasının ikinci büyük para birim olan Ethereum ise, yaşadığı zirveden bir anda çakılmasının ardından halen kendisini toparlamaya çalışıyor. Dün günün içinde 2 bin 400 doları aşan Ethereum, haftanın ilk gününde 2 bin 300 dolara kadar gerilemiş durumda.

Çin hükümetinin kripto para birimleri konusunda aldığı önlemler sonucunda, hareketli günler geçiren kripto piyasasında, yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bitcoin, madencilik konusunda oldukça büyük problemler yaşarken, bunun sebepleri arasında Çin hükümetinin madenciliği baskılaması gösteriliyor. Çin’in bu konudaki baskıları, Bitcoin’in madenciliği konusunda yüzde 16 düşüşe neden oldu.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $36.065,0800 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %1,15 azalışla $34.486,94 seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.436,7300 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %0,19 azalışla $2.310,93 seviyesinde bulunuyor.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $0,9192 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %6,04 artışla $0,8972 seviyesinde bulunuyor.

LİTECOİN NE KADAR?

LİTECOİN NE KADAR?
Güne $173,9000 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %1,61 azalışla $165,2400 seviyesinde bulunuyor.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,3044 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %1,30 azalışla $0,2957 seviyesinde bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Çin Ethereum Kripto para
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