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31 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple son durum nedir?

31.07.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl yatırımcısına kazandıran kripto paralar bu yıl oldukça değer kaybetti. Geçtiğimiz sene 69 bin dolara kadar ulaşan Bitcoin, şimdilerde 23 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor. Peki 31 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple son durum nedir? İşte detaylar...

31 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple son durum nedir?

Kripto paralar son dönemlerin popüler yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Kripto paralarda ayı sezonunun ne zaman sona ereceği merak edilirken, güncel fiyatlar da araştırılmaya başlandı. Peki 31 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple son durum nedir? İşte detaylar...

BİTCOİN NE KADAR?

Lider kripto para birimi Bitcoin 23 bin 760 dolardan işlem görüyor.

31 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple son durum nedir?

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum bin 700 dolarlık alış fiyatına sahip.

DOGECOİN NE KADAR?

En çok eriyen coinlerden biri olan Dogecoin 0.070 cent oldu.

RİPPLE NE KADAR?

Ripple 0.38 cent seviyesinde işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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