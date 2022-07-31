Kripto paralar son dönemlerin popüler yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Kripto paralarda ayı sezonunun ne zaman sona ereceği merak edilirken, güncel fiyatlar da araştırılmaya başlandı. Peki 31 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple son durum nedir? İşte detaylar...

BİTCOİN NE KADAR?

Lider kripto para birimi Bitcoin 23 bin 760 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum bin 700 dolarlık alış fiyatına sahip.

DOGECOİN NE KADAR?

En çok eriyen coinlerden biri olan Dogecoin 0.070 cent oldu.

RİPPLE NE KADAR?

Ripple 0.38 cent seviyesinde işlem görüyor.

