Kripto paralar son dönemlerin popüler yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Kripto paralarda ayı sezonunun ne zaman sona ereceği merak edilirken, güncel fiyatlar da araştırılmaya başlandı. Peki 31 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple son durum nedir? İşte detaylar...
Lider kripto para birimi Bitcoin 23 bin 760 dolardan işlem görüyor.
Ethereum bin 700 dolarlık alış fiyatına sahip.
En çok eriyen coinlerden biri olan Dogecoin 0.070 cent oldu.
Ripple 0.38 cent seviyesinde işlem görüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum