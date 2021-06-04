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  4. 4 Haziran kripto para piyasası | Bugün (4 Haziran) Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Ripple XRP, Dogecoin ve Litecoin ne kadar?

4 Haziran kripto para piyasası | Bugün (4 Haziran) Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Ripple XRP, Dogecoin ve Litecoin ne kadar?

04.06.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin yaşadığı düşüşten toparlanmaya çalışırken bir süredir dalgalandığı 32 – 36 bin seviyelerini aştı. 37 bin seviyesini geçen Bitcoin’in toparlanmaya başladığı görülüyor. Elon Musk’ın açıklamalrından oldukça etkilenen kripto paralarda, hareketlilik devam ediyor. Bitcoin dolar bazında aylık olarak yatırımcısına yüzde 29,45 oranında kaybettirdi. Ethereum da aynı dakikalarda 2 bin 700 doların üzerine çıktı.

Birçok kripto para yatırımcısının merak ettiği kripto para piyasasındaki son gelişmeler ise yakından takip ediliyor. Ünlü Bitcoin boğası Mike Novogratz, bir kripto girişim şirketi aracılığıyla kripto tabanlı projelere 100 milyon dolar yatırım yapacağını açıklarken, ünlü kripto para analisti Capo ise, Bitcoin’in yeni bir ralliye hazırlandığını söyledi.

Son zamanlarda Ripple para birimine açtığı dava ile gündeme gelen SEC, bu sefer de ünlü milyarder Mark Cuban tarafından eleştirildi. Sosyal medya hesabı üzerinden SEC’i eleştiren Cuban, SEC eski avukatı John Reed Stark’ın, kripto para anlayışına sahip olmadığını söyledi.

Öte yandan, dünyanın birçok bölgesinde milyonlarca kişinin oynadığı Grand Theft Auto’nun (GTA) yeni çıkaracağı seri olan 6.oyununu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Rockstar Games tarafından henüz duyurulmamış olan ikonik serinin bir sonraki bölümü, bazı görevleri tamamlamak için oyunculara nakit yerine kripto para ödülü verecek.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $38.708,4000 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %1,10 azalışla $37.570,08 seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.822,8900 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %1,65 azalışla $2.728,68 seviyesinde bulunuyor.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $1,0404 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %3,59 azalışla $0,9948 seviyesinde bulunuyor.

LİTECOİN NE KADAR?

LİTECOİN NE KADAR?
Güne $190,7300 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %3,56 azalışla $182,6000 seviyesinde bulunuyor.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,4026 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %11,10 azalışla $0,3875 seviyesinde bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Elon Musk Ethereum
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