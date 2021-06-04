4 Haziran kripto para piyasası | Bugün (4 Haziran) Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Ripple XRP, Dogecoin ve Litecoin ne kadar?

Birçok kripto para yatırımcısının merak ettiği kripto para piyasasındaki son gelişmeler ise yakından takip ediliyor. Ünlü Bitcoin boğası Mike Novogratz, bir kripto girişim şirketi aracılığıyla kripto tabanlı projelere 100 milyon dolar yatırım yapacağını açıklarken, ünlü kripto para analisti Capo ise, Bitcoin’in yeni bir ralliye hazırlandığını söyledi.

Son zamanlarda Ripple para birimine açtığı dava ile gündeme gelen SEC, bu sefer de ünlü milyarder Mark Cuban tarafından eleştirildi. Sosyal medya hesabı üzerinden SEC’i eleştiren Cuban, SEC eski avukatı John Reed Stark’ın, kripto para anlayışına sahip olmadığını söyledi.

Öte yandan, dünyanın birçok bölgesinde milyonlarca kişinin oynadığı Grand Theft Auto’nun (GTA) yeni çıkaracağı seri olan 6.oyununu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Rockstar Games tarafından henüz duyurulmamış olan ikonik serinin bir sonraki bölümü, bazı görevleri tamamlamak için oyunculara nakit yerine kripto para ödülü verecek.