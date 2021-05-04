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  4. 4 Mayıs Ethereum yükselişine devam ediyor | Bugün Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

4 Mayıs Ethereum yükselişine devam ediyor | Bugün Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

04.05.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasalarındaki hareketlilik devam ediyor. Ethereum tahvil haberlerinden sonra yükselişini hızla artırırken, Bitcoin yatay seyrine bugün de devam ediyor. Ani değişimlerinden sonra yatırımcının güvenini kaybeden Bitcoin, değerini yükseltmeye çalışsa da 57 bin sınırını geçemedi. Bu hafta Ethereum’daki yükseliş yatırımcısını ise memnun ediyor. Piyasaların aktif büyüklüğü son 24 saatte yüzde 1'den fazla artış göstererek 2 trilyon 345 milyar doların üzerine çıktı.

Bitcoin, dolar bazında haftalık %3,91 bir yükseliş gösterirken, Ethereum dolar bazında haftalık %33,51 değer kazandı. Kendi rekorunu sürekli yenileyen Ethereum, bugün son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Aylık olarak %67,65’lik bir büyüme gösteren Ethereum’un piyasa hacmi %15’e yükseldi. Bitcoin’in ise, 2018 yılından beri piyasa hacmi ilk kez %50’nin altına düşerek, yüzde 46’da kaldı. Dün 57 bin bandını zorlayan Bitcoin, gün içinde tekrar 56 bine geriledi.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Kripto piyasasının ana para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3,30'a yakın değer kaybederek 56 bin 036 dolar oldu. BTC'nin hakimiyeti yüzde 46'da kalırken, piyasa değeri 1 trilyon 83 milyar dolarda. 1 Bitcoin $56.036,27 ve ₺469.915,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $3.285,4100 ile başlayan Ethereum, 4 Mayıs itibarıyla %9,43 artışla $3.369,28 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 7 Nisan tarihinde $1.982,5400 ile son bir ayın en düşük, 4 Mayıs tarihinde ise $3.369,2800 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $3.369,28 ve ₺28.257,00'ye karşılık gelmektedir.
Ethereum, dolar bazında haftalık yüzde 33,51, aylık yüzde 67,65 ve yıllık olarak yüzde bin 509 oranında büyüme gösterdi.
Ethereum’un piyasa hacmi 353 milyar dolara yükseldi.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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