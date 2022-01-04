4 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar?

Bitcoin'in 2022'de 100 bin dolar seviyesine ulaşacağını söyleyen El Salvador başkanı, bu süreçte iki ülkenin daha Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul edeceğini duyurdu. Bitcoin'in TL karşısındaki değeri 606 bin 424 TL. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

4 Ocak sabah saatlerine yatay başlayan lider kripto para birimi Bitcoin 46 bin 295 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

15 Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4 bin 850 dolara ulaşan Ethereum 3 bin 747 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Popüler kripto para birimi Dogecoin 0,17 cent oldu.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Yatay hareketini sürdüren Ripple ise 0,83 cent.



