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  4. 4 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar?

4 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar?

04.01.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman zaman büyük düşüşler meydana gelse de büyük resme bakıldığında 2021 yılı Bitcoin yatırımcıları için kazançlı bir yıl oldu. El Salvador'un Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etmesi Bitcoin'e olan güveni artırmış, Çin'in yüksek enerji tüketimi sebebiyle kripto faaliyetlerini durdurması ise piyasada satış baskısına neden olmuştu. El Salvador başkanı Bitcoin'e yönelik açıklama yaptı. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) fiyatları...

4 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar?

Bitcoin'in 2022'de 100 bin dolar seviyesine ulaşacağını söyleyen El Salvador başkanı, bu süreçte iki ülkenin daha Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul edeceğini duyurdu. Bitcoin'in TL karşısındaki değeri 606 bin 424 TL. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) fiyatları...

4 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar?

BİTCOİN NE KADAR?

4 Ocak sabah saatlerine yatay başlayan lider kripto para birimi Bitcoin 46 bin 295 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

15 Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4 bin 850 dolara ulaşan Ethereum 3 bin 747 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Popüler kripto para birimi Dogecoin 0,17 cent oldu.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Yatay hareketini sürdüren Ripple ise 0,83 cent.

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