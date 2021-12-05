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  4. 5 Aralık Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) ne kadar?

5 Aralık Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) ne kadar?

05.12.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün kripto paralarda büyük düşüş yaşandı. 53 bin dolardan 42 bin dolar seviyelerine kadar inen Bitcoin, 42 bin dolardan alıcı bularak günü 49 bin 250 dolardan kapattı. Bitcoin'in alışı 680 bin 424 TL. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları!

5 Aralık Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) ne kadar?

Kripto paralarda geçtiğimiz gün yaşanan düşüşün nedeninin küresel ekonomik gelişmeler, Covid-19'un Omicron varyantının ortaya çıkması olabileceği uzman isimler tarafından açıklanıyor. Peki Bitcoin ne kadar? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları!

5 Aralık Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) ne kadar?

BİTCOİN NE KADAR?

5 Aralık sabah saatlerinde yüzde 1 değer kazanan Bitcoin 49 bin 750 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

Sabah saatlerinde yüzde 2,71 yükselen Ethereum 4 bin 233 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

5 Aralık sabah saatlerinde yüzde 1,50 yükselen Dogecoin 0,17 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Güne stabil başlayan Ripple (XRP) ise 0,84 cent.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Dogecoin
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