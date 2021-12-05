5 Aralık Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) ne kadar?

Kripto paralarda geçtiğimiz gün yaşanan düşüşün nedeninin küresel ekonomik gelişmeler, Covid-19'un Omicron varyantının ortaya çıkması olabileceği uzman isimler tarafından açıklanıyor. Peki Bitcoin ne kadar? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple (XRP) fiyatları!
5 Aralık sabah saatlerinde yüzde 1 değer kazanan Bitcoin 49 bin 750 dolar.
Sabah saatlerinde yüzde 2,71 yükselen Ethereum 4 bin 233 dolar.
5 Aralık sabah saatlerinde yüzde 1,50 yükselen Dogecoin 0,17 cent.
Güne stabil başlayan Ripple (XRP) ise 0,84 cent.
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