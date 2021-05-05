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5 Mayıs kripto para piyasası| Bugün Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? DOGE ne kadar?

05.05.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisan ayında keskin düşüşler ve yükselişler yaşayan Bitcoin, yatırımcısına güven vermiyor. Bu haftaya olumlu bir havada başlayan Bitcoin, dün 57 bin dolar bandına kadar yükseldikten sonra bugün tekrar 54 bin dolara geriledi. Ethereum ise, rekor kırmaya devam ediyor. Nisan ayının son haftalarında başlayan Ethereum’daki yükseliş, Mayıs ayının ilk haftasında da devam ediyor. Ethereum, aylık olarak dolar bazında %57,94, haftalık olarak ise %23,97 bir büyüme yaşadı.

Bitcoin’in bu düşüş seyri, piyasa hacminde de düşüşe neden oldu. Bunun yanında Ethereum bir süredir her gün kendi rekorunu yenilerken, Dogecoin de dün itibariyle %50 oranında bir değer kazandı. Dogecoin, 5 Mayıs itibariyle rekor seviyeye ulaşarak şu an için $0,6626’dan işlem görüyor. Ethereum’un piyasa hacmi yaşadığı yükseliş ile birlikte %16,90’a yükselirken, Bitcoin’in piyasa hacmi %46’ının altına düştü.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $54.786,0200 ile başlayan Bitcoin, 5 Mayıs itibarıyla %2,14 azalışla $54.785,03 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Nisan tarihinde $48.013,9300 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $54.785,03 ve ₺456.920,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $3.407,0200 ile başlayan Ethereum, 5 Mayıs itibarıyla %2,20 azalışla $3.292,93 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 7 Nisan tarihinde $1.982,5400 ile son bir ayın en düşük, 4 Mayıs tarihinde ise $3.412,2900 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $3.292,93 ve ₺27.425,00'ye karşılık gelmektedir.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,5528 ile başlayan Dogecoin, 5 Mayıs itibarıyla %53,66 artışla $0,6726 seviyesinde bulunuyor. Dogecoin, 5 Nisan tarihinde $0,0584 ile son bir ayın en düşük, 5 Mayıs tarihinde ise $0,6726 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Dogecoin $0,6726 ve ₺5,6000'ye karşılık gelmektedir.
Dogecoin, dolar bazında aylık %1.050,94 büyüme gösterdi. Haftalık olarak ise dolar bazında %145,23 değer kazandı.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $1,4190 ile başlayan Ripple XRP, 5 Mayıs itibarıyla %3,53 azalışla $1,4354 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 5 Nisan tarihinde $0,8895 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $1,8281 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,4354 ve ₺11,9640'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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