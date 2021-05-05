5 Mayıs kripto para piyasası| Bugün Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? DOGE ne kadar?

Bitcoin’in bu düşüş seyri, piyasa hacminde de düşüşe neden oldu. Bunun yanında Ethereum bir süredir her gün kendi rekorunu yenilerken, Dogecoin de dün itibariyle %50 oranında bir değer kazandı. Dogecoin, 5 Mayıs itibariyle rekor seviyeye ulaşarak şu an için $0,6626’dan işlem görüyor. Ethereum’un piyasa hacmi yaşadığı yükseliş ile birlikte %16,90’a yükselirken, Bitcoin’in piyasa hacmi %46’ının altına düştü.
Kripto Para Piyasası
BİTCOİN NE KADAR?
Güne $54.786,0200 ile başlayan Bitcoin, 5 Mayıs itibarıyla %2,14 azalışla $54.785,03 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Nisan tarihinde $48.013,9300 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $54.785,03 ve ₺456.920,00'ye karşılık gelmektedir.
ETHEREUM NE KADAR?
Güne $3.407,0200 ile başlayan Ethereum, 5 Mayıs itibarıyla %2,20 azalışla $3.292,93 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 7 Nisan tarihinde $1.982,5400 ile son bir ayın en düşük, 4 Mayıs tarihinde ise $3.412,2900 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $3.292,93 ve ₺27.425,00'ye karşılık gelmektedir.
DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,5528 ile başlayan Dogecoin, 5 Mayıs itibarıyla %53,66 artışla $0,6726 seviyesinde bulunuyor. Dogecoin, 5 Nisan tarihinde $0,0584 ile son bir ayın en düşük, 5 Mayıs tarihinde ise $0,6726 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Dogecoin $0,6726 ve ₺5,6000'ye karşılık gelmektedir.
Dogecoin, dolar bazında aylık %1.050,94 büyüme gösterdi. Haftalık olarak ise dolar bazında %145,23 değer kazandı.
RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $1,4190 ile başlayan Ripple XRP, 5 Mayıs itibarıyla %3,53 azalışla $1,4354 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 5 Nisan tarihinde $0,8895 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $1,8281 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,4354 ve ₺11,9640'ye karşılık gelmektedir.
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