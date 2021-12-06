FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. 6 Aralık Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar?

6 Aralık Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar?

06.12.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerin popüler yatırım araçlarının başında gelen kripto paralar geçtiğimiz günlerde çakıldı. Geçtiğimiz hafta 57 bin dolardan 42 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin hafta boyu yaklaşık yüzde 14 değer kaybetti. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) fiyatları...

6 Aralık Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar?

Kripto paralarda görülen düşüşün nedeninin küresel ekonomik gelişmeler, Covid-19'un Omicron varyantının ortaya çıkması olabileceği uzman isimler tarafından ifade ediliyor. Bitcoin 671 bin 73 TL. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) fiyatları...

6 Aralık Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar?

BİTCOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz ay 68 bin 800 bin dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan Bitcoin 50 bin doların altına düştü. Bitcoin 6 Aralık sabah saatlerinde 48 bin 850 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

6 Aralık sabah saatlerinde yüzde 1,06 değer kaybeden Ethereum 4 bin 150 dolar. Ethereum geçtiğimiz gün 3 bin 475 dolara kadar düştü.

DOGECOİN NE KADAR?

6 Aralık sabah saatlerine yüzde 1,44'lük yükseliş ile başlayan Dogecoin 0,16 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

6 Aralık sabah saatlerine yüzde 1,92'lik düşüş ile başlayan Ripple 0,79 cent.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu Trafik Sigortası'nda değişiklikAraç sahipleri dikkat! Zorunlu Trafik Sigortası'nda değişiklik
PARTNER Aileye girdi! Aileye girdi!
Kripto paralarda son durum nedir?Kripto paralarda son durum nedir?
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Ödül törenine dekoltesiyle damga vurdu!

Ödül törenine dekoltesiyle damga vurdu!

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri!

İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri!

İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı!

İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı!

Zorunlu Trafik Sigortası'nda değişiklik

Zorunlu Trafik Sigortası'nda değişiklik

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Merkez Bankasından yatırımcılarla kritik toplantı

Merkez Bankasından yatırımcılarla kritik toplantı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.