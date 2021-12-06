6 Aralık Bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar?

Kripto paralarda görülen düşüşün nedeninin küresel ekonomik gelişmeler, Covid-19'un Omicron varyantının ortaya çıkması olabileceği uzman isimler tarafından ifade ediliyor. Bitcoin 671 bin 73 TL. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz ay 68 bin 800 bin dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan Bitcoin 50 bin doların altına düştü. Bitcoin 6 Aralık sabah saatlerinde 48 bin 850 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

6 Aralık sabah saatlerinde yüzde 1,06 değer kaybeden Ethereum 4 bin 150 dolar. Ethereum geçtiğimiz gün 3 bin 475 dolara kadar düştü.

DOGECOİN NE KADAR?

6 Aralık sabah saatlerine yüzde 1,44'lük yükseliş ile başlayan Dogecoin 0,16 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

6 Aralık sabah saatlerine yüzde 1,92'lik düşüş ile başlayan Ripple 0,79 cent.



