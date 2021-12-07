7 Aralık Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar oldu?

Hafta sonu Bitcoin ile birlikte Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi birçok altcoinde de değer kaybı görülmüştü. 6-12 Aralık haftasına yükseliş ile başlayan kripto paralar 7 Aralık sabahında da değer kazandı. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz haftaya 57 bin 300 dolar seviyesinden başlayan Bitcoin hafta içerisinde 42 bin dolara kadar gerilemiş ve haftayı 49 bin 460 dolardan kapatmıştı. Lider kripto para birimi Bitcoin 7 Aralık sabah saatlerinde yüzde 1.14'lük yükseliş ile 51 bin 73 dolar oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Geçtiğimiz gün yüzde 3,77 değer kazanan Ethereum 4 bin 357 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz haftaya 0,19 cent seviyesinden başlayan Dogecoin 0,13 cent seviyesine kadar çakılmış ve buradan alıcı bularak haftayı 0,16 cent seviyesinden kapatmıştı. 7 Aralık sabahında yüzde 3,54 değer kazanan Dogecoin 0,17 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta 0,65 cent seviyesine kadar gerileyen Ripple 0,83 cent.

