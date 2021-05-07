7 Mayıs kripto para gelişmeleri | Bugün (7 Mayıs) Bitcoin ve Ethereum ne kadar? İşte son gelişmeler…

Kripto paralardaki dalgalı seyir devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, dün yaptığı açıklama sonrası gündeme geldi. Kripto paraların denetiminin daha sıkı bir şekilde yapılmasının gerekli olduğunu ifade eden Lütfü Elvan, kripto para piyasası için bir vergilendirme sisteminin üzerinde çalışıldığı belirtildi. Kripto paralarda altcoinlerden biri olan DOGE ise yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR? Güne $55.948,9200 ile başlayan Bitcoin, şu an itibarıyla %1,88 azalışla $55.972,99 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Nisan tarihinde $48.013,9300 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $55.972,99 ve ₺464.289,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR? Güne $3.467,4400 ile başlayan Ethereum, şu an itibarıyla %1,25 azalışla $3.414,98 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 7 Nisan tarihinde $1.982,5400 ile son bir ayın en düşük, 6 Mayıs tarihinde ise $3.467,2900 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $3.414,98 ve ₺28.300,00'ye karşılık gelmektedir.

Ethereum, dolar bazında haftalık olarak yüzde 24,27, aylık olarak ise yüzde 61,68 değer kazandı.

DOGECOİN NE KADAR? Güne $0,5928 ile başlayan Dogecoin, şu an itibarıyla %7,92 azalışla $0,5733 seviyesinde bulunuyor. Dogecoin, 7 Nisan tarihinde $0,0598 ile son bir ayın en düşük, 5 Mayıs tarihinde ise $0,5998 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Dogecoin $0,5733 ve ₺4,7484'ye karşılık gelmektedir.

DOGE, haftalık olarak yüzde 88,92, aylık olarak ise yüzde 795,19 değer kazandı.