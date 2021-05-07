FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. 7 Mayıs kripto para gelişmeleri | Bugün (7 Mayıs) Bitcoin ve Ethereum ne kadar? İşte son gelişmeler…

7 Mayıs kripto para gelişmeleri | Bugün (7 Mayıs) Bitcoin ve Ethereum ne kadar? İşte son gelişmeler…

07.05.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin dün 56 bin doların üzerine çıkmasının ardından 7 Mayıs tarihinde tekrar düşüşe geçti. Bitcoin’in bu dalgalı seyri yatırımcısına kaybettirirken, Ethereum ise yükselişine halen devam ediyor. Bitcoin haftalık olarak dolar bazında yüzde 4,54 bir büyüme gösterirken, Ethereum dolar bazında haftalık yüzde 24,27 artış kazandı. Ethereum her gün kırdığı rekorunu bu sabah da yenilemeye devam ediyor. Öte yandan Dogecoin ve Ripple’daki gelişmeler de takip ediliyor.

Kripto paralardaki dalgalı seyir devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, dün yaptığı açıklama sonrası gündeme geldi. Kripto paraların denetiminin daha sıkı bir şekilde yapılmasının gerekli olduğunu ifade eden Lütfü Elvan, kripto para piyasası için bir vergilendirme sisteminin üzerinde çalışıldığı belirtildi. Kripto paralarda altcoinlerden biri olan DOGE ise yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $55.948,9200 ile başlayan Bitcoin, şu an itibarıyla %1,88 azalışla $55.972,99 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Nisan tarihinde $48.013,9300 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $55.972,99 ve ₺464.289,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $3.467,4400 ile başlayan Ethereum, şu an itibarıyla %1,25 azalışla $3.414,98 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 7 Nisan tarihinde $1.982,5400 ile son bir ayın en düşük, 6 Mayıs tarihinde ise $3.467,2900 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $3.414,98 ve ₺28.300,00'ye karşılık gelmektedir.
Ethereum, dolar bazında haftalık olarak yüzde 24,27, aylık olarak ise yüzde 61,68 değer kazandı.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,5928 ile başlayan Dogecoin, şu an itibarıyla %7,92 azalışla $0,5733 seviyesinde bulunuyor. Dogecoin, 7 Nisan tarihinde $0,0598 ile son bir ayın en düşük, 5 Mayıs tarihinde ise $0,5998 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Dogecoin $0,5733 ve ₺4,7484'ye karşılık gelmektedir.
DOGE, haftalık olarak yüzde 88,92, aylık olarak ise yüzde 795,19 değer kazandı.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $1,5951 ile başlayan Ripple, şu an itibarıyla %6,74 azalışla $1,5800 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 7 Nisan tarihinde $0,9041 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $1,8281 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,5800 ve ₺13,0980'ye karşılık gelmektedir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

CHP'de 'tecavüz' iddiası! Peş peşe açıklamalar

CHP'de 'tecavüz' iddiası! Peş peşe açıklamalar

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

SPK onlarca kişiyi yakaladı!

SPK onlarca kişiyi yakaladı!

Bakan Elvan'dan kripto para platformları ile ilgili önemli açıklama

Bakan Elvan'dan kripto para platformları ile ilgili önemli açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Emeklilerin ikramiye tarihleri belli oldu!

Emeklilerin ikramiye tarihleri belli oldu!

Demirtaş'tan kripto uyarısı: Batarsınız asla yapmayın!

Demirtaş'tan kripto uyarısı: Batarsınız asla yapmayın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.