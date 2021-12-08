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8 Aralık Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu?

08.12.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftaya 57 bin dolardan başlayıp 42 bin dolara kadar gerileyen ve haftayı 49 bin dolar seviyesinden kapatan Bitcoin yaklaşık yüzde 13,65 değer kaybetmişti. Lider kripto para birimi Bitcoin'de çalkantılı hareketler sürüyor. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'da son durum...

8 Aralık Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu?

Son zamanların en popüler yatırım araçlarının başında gelen kripto paralarda geçtiğimiz hafta değer kaybı görülmüştü. Bitcoin 687 bin 127 TL. Peki 8 Aralık Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? İşte detaylar...

8 Aralık Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu?

BİTCOİN NE KADAR?

8 Aralık sabah saatlerine yüzde 0,30'luk düşüş ile başlayan Bitcoin 50 bin 455 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 4 bin 430 dolara kadar yükselen Ethereum 0,41'lik yükseliş ile 4 bin 329 dolar oldu.

DOGECOİN NE KADAR?

Yüzde 1,86 değer kaybeden Dogecoin 0,17 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Güne yatay başlayan Ripple ise 0,81 cent.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Dogecoin
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