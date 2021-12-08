8 Aralık Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu?

Son zamanların en popüler yatırım araçlarının başında gelen kripto paralarda geçtiğimiz hafta değer kaybı görülmüştü. Bitcoin 687 bin 127 TL. Peki 8 Aralık Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? İşte detaylar...
8 Aralık sabah saatlerine yüzde 0,30'luk düşüş ile başlayan Bitcoin 50 bin 455 dolar.
Geçtiğimiz gün 4 bin 430 dolara kadar yükselen Ethereum 0,41'lik yükseliş ile 4 bin 329 dolar oldu.
Yüzde 1,86 değer kaybeden Dogecoin 0,17 cent.
Güne yatay başlayan Ripple ise 0,81 cent.
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