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8 Nisan Bitcoin ve Ethereum son durum | Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 08.04.2021 08:19 | Son Güncelleme

Bitcoin yakaladığı rekor 61 bin dolarlık seviyesinin ardın geçtiğimiz günlerde 60 bin sınırına kadar dayanmıştı. Ancak, iyileştirmeler yeterli olmadı ve Bitcoin 60 bin doların üzerine çıkmayı başaramadı ve bugün yeni bir düşüş eğilimine girdi. Bitcoin son 24 saatte, %5 yaşayarak 55 bin dolara kadar düştü. Yatırımcılar ise Bitcoin’in son durumunu merak etti. Peki, Bitcoin ve Ethereum piyasasında son durum ne?

Kripta para piyasasının önemli analistlerinden biri olan Michael van de Poppe, 56 bin dolar civarında yer alan destek seviyesinin önemli olduğunu vurguladı. Bu seviyenin kırılması durumunda Bitcoin, 53 bin dolar ve 50 bin doların destek olabileceğini açıkladı. Peki Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $56.201,7900 ile başlayan Bitcoin, 8 Nisan itibarıyla %1,46 azalışla $56.855,26 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Mart tarihinde $51.972,3200 ile son bir ayın en düşük, 13 Mart tarihinde ise $61.583,8100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $56.855,26 ve ₺474.232,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $1.986,6700 ile başlayan Ethereum, 8 Nisan itibarıyla %3,65 azalışla $2.014,90 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 25 Mart tarihinde $1.602,8300 ile son bir ayın en düşük, 6 Nisan tarihinde ise $2.121,7900 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.014,90 ve ₺16.785,00'ye karşılık gelmektedir.

BİNANCE COİN NE KADAR?

BİNANCE COİN NE KADAR?
Güne $377,0788 ile başlayan Binance Coin, 8 Nisan itibarıyla %0,82 azalışla $402,2899 seviyesinde bulunuyor. Binance Coin, 25 Mart tarihinde $236,1233 ile son bir ayın en düşük, 6 Nisan tarihinde ise $403,6876 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Binance Coin $402,2899 ve ₺3.347,0000'ye karşılık gelmektedir.

BİTCOİN NEDİR?

BİTCOİN NEDİR?
Dünyadaki en popüler Bitcoin paritesidir. Bitcoin merkezi bir otorite veya bankalar olmadan kişiden kişiye gerçekleşen bir teknoloji ile çalışır; Bitcoin tedarik ve transferlerinin yönetimi ağ tarafından ortaklaşa yürütülür. Bitcoin açık kaynak kodlu ve tasarımı halka açıktır, bu kriptoparayı kimse kontrol etmez ya da sahibi değildir ve herkes bu yapı içerisinde yer alabilir. Bitcoin fiyatının kısa süre içerisinde önemli bir şekilde artması Bitcoin/Dolar paritesini aktif yatırım ve işlem yapanlar arasında kısa sürede popüler hale getirmiştir. Kendine has birçok özelliği yanısıra, daha önceki herhangi bir ödeme metodu ile sağlanamayan ödeme yöntemi ile kullanıcılarını heyecanlandırmaktadır.

ETHEREUM NEDİR?

ETHEREUM NEDİR?
Ethereum akıllı sözleşme (komut dosyası) işlevselliğine sahip, açık kaynak kodlu, halka açık ve blok tabanlı dağıtılmış bilgi işlem platformudur. Ethereum, uluslararası bir ortak düğüm ağı kullanarak komut dosyalarını çalıştırabilen merkezi olmayan bir Turing tam sanal makinesi ya da diğer adıyla Ethereum Sanal Makinesi ile işlem görür. Ethereum, hesaplar arasında aktarılan ve gerçekleştirilen hesaplamalar için katılımcı düğümleri telafi etmek için kullanılabilen "eter" isimli bir şifreleme simgesi de sağlar. Gas adında dahili bir işlem fiyatlandırma mekanizması ise, spam'ı azaltmak ve kaynaklarını ağ üzerinde tahsis etmek için kullanılır.
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