9 Kasım Bitcoin kaç TL? Bitcoin rekora koşuyor! Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Son dönemlerin popüler yatırım araçları arasında yer alan kripto paralarda görülen hareketlilik devam ediyor. 9 Kasım sabahında Bitcoin ve Ethereum tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin El Salvador'da resmi para birimi olarak kabul edilmişti. New York'ta geçtiğimiz hafta düzenlenen seçimler ile yeni belediye başkanı olan Eric Adams'ın ilk üç maaşını Bitcoin ile alacağı duyuruldu. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz gün yüzde 6,75 değer kazanan Bitcoin 9 Kasım sabahında yüzde 0,67 yükseldi. Lider kripto para birimi Bitcoin 68 bin dolara ulaştı.

ETHEREUM NE KADAR?

Son zamanlarda rekor üstine rekor kıran Ethereum geçtiğimiz gün yüzde 4,24 değer kazandı. Son 6 haftadır yükselen ve yaklaşık yüzde 51 değer kazanan Ethereum 4 bin 816 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Ge.tiğimiz haftalarda 0,34 cent seviyesine kadar ulaşan Dogecoin günün sabah saatlerinde yüzde 2,15 değer kazandı. Dogecoin 0,28 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

9 Kasım'da yüzde 0,28 değer kaybeden Ripple 1,27 dolar.

