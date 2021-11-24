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ABD'den yeni 'kripto para' kararı

24.11.2021 02:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), bankaların kripto para birimini içeren belirli faaliyetlerde bulunmadan önce yazılı izin almaları gerekeceğini bildirdi.

ABD'den yeni 'kripto para' kararı

OCC'den yapılan açıklamada, bankaların müşterilerin kripto varlıklar için saklama hizmetleri sağlama gibi faaliyetlerde bulunmadan önce uygun risk yönetim sistemlerine ve kontrollerine sahip olduklarını gösterebilmeleri gerektiği aktarıldı.

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YAZILI İZİN GEREKECEK

Açıklamada, bankaların belirli kripto para, dağıtık defter (distributed ledger) ve sabitkoin (stablecoin) faaliyetlerinde bulunmadan önce denetim makamlarına bu niyetlerini bildirmeleri ve yazılı izin almaları gerekeceği kaydedildi.

FED, FEDERAL MEVDUAT SİGORTA KURUUMU VE OCC ORTAK AÇIKLAMA YAYIMLAMIŞTI

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Mevduat Sigorta Kurumu ve OCC, salı günü, kripto varlıklarla ilgili gelecekteki çalışmaların yol haritasını sunan ortak bir açıklama da yayımlamıştı.

Düzenleyici kurumların ortak açıklamasında, gelecek yıl bankaların kripto para piyasasında hangi faaliyetlerine yasal olarak izin verileceğine daha fazla açıklık getirilmesinin planlandığı kaydedilmişti. (AA)

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Kripto para
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