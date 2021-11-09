Kripto para yatırımcıları dikkat: MetaMask ve Trust Wallet cüzdanlarınız tehlikede! Her an boşaltılabilir

Geçtiğimiz günlerde Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, kripto para yatırımcılarını sanal dolandırıcılığa karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.

Son günlerde özellikle MetaMask ve Trust Wallet cüzdanları şikayetlerinin gelmesiyle Kurtuluş'un dolandırıcılığa karşı şu uyarıları tekrar dikkat çekti:

Yatırım yapacağınız kripto para tüm yatırımlarınızın yüzde 20'sini geçmemeli. Al-sat değil de teknolojisine güvendiğiniz kripto paralara yatırım yapın.

Kripto parayı kendi cüzdanınızda tutun. İnternette cüzdanınıza girmeye çalışırken ilk çıkan reklama tıklayıp da cüzdan numaranızı yazmayın. Telefonların güvenliğine de dikkat edin. Bunlar çok önemli ve öncelikle yatırımı korumalısınız.

"REKLAMA TIKLAMIŞ, HESABINI BOŞALTMIŞLAR"

AA'da yer alan habere göre bazı dolandırıcılık mağdurlarının kendilerine müracaat ettiğini belirten Kurtuluş, "Geçenlerde yüklü miktarda yatırımı olan bir hanımefendi, cüzdanına erişmek isterken reklama tıklamış, parasının bir bölümünü boşaltmışlar." ifadelerini kullandı.

KRİPTO PARA CÜZDANLARINI KORUMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Kripto para cüzdanlarını hackerlara karşı korumak için tam olarak nasıl bir güvenlik önlemi alınacağı henüz bilinmiyor. Bazı uzmanlar MetaMask, Trust Wallet, WalletConnect ve TokenPocket gibi sıcak cüzdanları güvenli bulmayarak soğuk cüzdanlara yönlendirme yapıyor Fakat soğuk cüzdanların da hesabı tam olarak güvene alıp almayacağı da bilinmiyor. Peki kripto para cüzdanı nasıl korunur?

İşte kripto para cüzdanınızı koruyabileceğiniz bazı öneriler:

Ortak internet ağlarından kripto para cüzdanınıza giriş yapmayın. Sadece kendi internetinizi kullanın.

Özel anahtarlar güvende saklanmalıdır. İnternet üzerinden erişime açık olan hiçbir cihazda özel anahtarlarınızı saklamayın!

Cüzdanlarınızın olduğu cihazı farklı işlemler için kullanmayın. Uzman olarak kripto para alım satımı yapıyorsanız bu işlemler için farklı cihaz bullanın.

Mümkün olan en çok sayıda kimlik doğrulama adımı kullanılmalıdır.

İşlemlere başlamadan önce başka kişilerin iznini gerektiren çoklu imza cüzdanları kullanılabilir.

Şifrelerinizi kimseye paylaşmayın.

Cüzdanı kullanırken herhangi bir web sitesi üzerinde pop-up gelen bir reklamı açmayın.

Fonlar çevrim dışında tutulabilir.

İnternete bağlı olan cüzdanlarda daha az kripto para tutulabilir.

Cüzdan yedeklemeleri yapılabilir.

Cüzdanınıza farklı bir kişinin bilgisayarından bağlanmayın.

Belirli aralıklarla cihaz yazılımları ile cüzdan güncelleştirmeleri yapılmalıdır.

Sosyal medyada paylaşılan bir linke cüzdanınız açıkken tıklamayın.

Yeni yazılım sürümlerinde güvenliğin tam sağlandığından emin olunmalıdır.

İşte hesabı boşaltılan bazı kripto para yatırımcıları:



