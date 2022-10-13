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ABD enflasyonunun açıklanmasının ardından kripto paralar ne oldu? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin'de son durum...

13.10.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD enflasyonu 13 Ekim saat 15.30 sıralarında açıklandı. Veriler beklenen de yüksek çıktı. Bununla birlikte kripto paralarda büyük düşüş meydana geldi. Bitcoin, Ethereum Dogecoin gibi varlıklar oldukça kaybetti. Boğa sezonunda 4 bin 800 dolara kadar ulaşan Ethereum bin 150 dolara kadar düştü. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin'de son durum...

ABD enflasyonunun açıklanmasının ardından kripto paralar ne oldu? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin'de son durum...

ABD enflasyonu aylık bazda yüzde 0,4 yıllık bazda ise yüzde 8,2 artış gösterdi. Tahminlerin üzerinde çıkan bu artış sonrası piyasaların gözü dolar, hisse senetleri, kripto paralar gibi varlıklara çevrildi. Verilerin açıklanmasından sonra kripto paralarda görülen düşüş sosyal medyanın da gündemine oturdu. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin'de son durum...

BİTCOİN, ETHEREUM, DOGECOİN NE KADAR?

ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kripto para piyasası kırmızıya büründü. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin'in hakkında sosyal medyada kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı.

ABD enflasyonunun açıklanmasının ardından kripto paralar ne oldu? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin'de son durum...

Bitcoin yüzde 3,87 değer kaybetti ve 19 bin dolar seviyesini kırarak 18 bin 400 dolar seviyesine kadar indi.

ABD enflasyonunun açıklanmasının ardından kripto paralar ne oldu? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin'de son durum...

Güne bin 294 dolar seviyelerinden başlangıç yapan Ethereum bin 150 dolara kadar geriledi. Ardından toparlanarak bin 222 dolar seviyesine yükseldi.

ABD enflasyonunun açıklanmasının ardından kripto paralar ne oldu? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin'de son durum...

2021 boğa sezonunun ardından en çok değer kaybeden varlıkların başında gelen Dogecoin yüzde 4,81 düşerek 0.05 cent oldu.

ABD enflasyonunun açıklanmasının ardından kripto paralar ne oldu? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin'de son durum...

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