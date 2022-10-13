ABD enflasyonunun açıklanmasının ardından kripto paralar ne oldu? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin'de son durum...

ABD enflasyonu aylık bazda yüzde 0,4 yıllık bazda ise yüzde 8,2 artış gösterdi. Tahminlerin üzerinde çıkan bu artış sonrası piyasaların gözü dolar, hisse senetleri, kripto paralar gibi varlıklara çevrildi. Verilerin açıklanmasından sonra kripto paralarda görülen düşüş sosyal medyanın da gündemine oturdu. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin'de son durum...

BİTCOİN, ETHEREUM, DOGECOİN NE KADAR?

ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kripto para piyasası kırmızıya büründü. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin'in hakkında sosyal medyada kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı.

Bitcoin yüzde 3,87 değer kaybetti ve 19 bin dolar seviyesini kırarak 18 bin 400 dolar seviyesine kadar indi.

Güne bin 294 dolar seviyelerinden başlangıç yapan Ethereum bin 150 dolara kadar geriledi. Ardından toparlanarak bin 222 dolar seviyesine yükseldi.

2021 boğa sezonunun ardından en çok değer kaybeden varlıkların başında gelen Dogecoin yüzde 4,81 düşerek 0.05 cent oldu.





