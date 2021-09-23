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AVAX coin ne kadar oldu, kaç TL? AVAX coin yükselecek mi?

23.09.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve Ethereum'da yaşanan yükselişler ile birlikte altcoinlerde merak edilmeye başlandı. Son olarak Bitcoin 44.000 dolar, Ethereum ise 3.100 doların üzerine çıkmıştı. Avalanche(AVAX)'daki son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki AVAX coin ne kadar oldu? AVAX coin kaç TL ve yükselecek mi? İşte ayrıntılar...

AVAX coin ne kadar oldu, kaç TL? AVAX coin yükselecek mi?

Kripto paralarda yaşanan hareketlilikler sonrası Bitcoin 44.000 dolar, Ethereum ise 3.100 doların üzerine çıkmıştı. "Avalanche(AVAX) ne kadar?" sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Peki AVAX coin ne kadar oldu?

AVAX COİN NE KADAR OLDU?

Önceki gece 6 haftanın sonrasında 40.000 doların altını görmüş olan Bitcoin gelen tepki alımları ve Fed'in faiz kararının ardından bu sabah 44.000 doların üzerine yükseldi. Bu önemli yükselişte faiz kararı gibi Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da oldukça etkili oldu. Powell, varlık alımlarının ekonomideki toparlanmada önemli rol oynadığını fakat etkisinin büyük oranda azaldığını ifade etti ve "Eğer iş gücü verileri beklentilerimizle uygun gerçekleşirse Kasım'da bile varlık alımlarını azaltmaya başlayabiliriz" şeklinde konuştu.

Bitcoin 44.270 doları görürken günlük yükselişi %4.8 oldu. Ethereum ise günlük yüzde 8.9 yükselerek 3.115 dolara yükseldi. Cardano'daki (ADA) yükseliş de yüzde 11'i buldu. Fakat en dikkat çekici hareket Avalanche'da (AVAX) yaşandı. AVAX günlük yüzde 25 yükselişle 78.7 dolara kadar çıkarak yeni tarihi zirvesine ulaştı.
Böylece AVAX'ın haftalık yükselişi yüzde 30'u bulmuş oldu. Toplam piyasa değeri 17 milyar doları aştı. Gün içinde piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 94'ü dolar bazında değer kazanmış oldu.

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