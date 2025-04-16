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Bakan Şimşek'ten 'kripto' açıklaması! 'Ciddi yaptırımlarla karşılaşacaklar'

16.04.2025 13:03
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Bakan Şimşek'ten kripto hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarına uyarı geldi. Şimşek, MASAK tarafından kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşları için getirilen yeni mekanizmaya ilişkin bu kuruluşları uyararak "Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız" dedi. Şimşek yaptığı paylaşımda "Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları mevzuat değişiklikleriyle getirilen yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde ciddi yaptır

Bakan Şimşek'ten 'kripto' açıklaması! 'Ciddi yaptırımlarla karşılaşacaklar'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AA muhabirine, MASAK'ın kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşları için yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Finansal kuruluşları, vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerinin yasa dışı bahis siteleriyle paylaşılmasına aracılık etmemesi konusunda daha önce de uyardığını anımsatan Şimşek, MASAK tarafından, finansal sistemin korunması ve suç gelirleriyle daha etkin mücadele edilmesi için Resmi Gazete'nin 25 Aralık 2024 tarihli sayısında bazı düzenlemelerin yayımlandığını söyledi.

Şimşek, kademeli olarak yürürlüğe giren mevzuat değişiklikleriyle getirilen sıkı düzenlemelere uymayanların ağır yaptırımlarla karşılaşacağına dikkati çekerek, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının MASAK yükümlülükleri başta olmak üzere, pek çok konuda da önemli düzenlemeler yapıldığını bildirdi.

Bu düzenlemelerin finansal sistemin daha güvenilir ve şeffaf olmasını sağlayacağını vurgulayan Şimşek, yeni düzenlemelere eksiksiz uyulması konusunun, Türkiye Bankalar, Türkiye Katılım Bankaları ve Türkiye Sermaye Piyasaları birlikleri üzerinden tüm sektör paydaşlarıyla paylaşıldığını ifade etti.

Şimşek, konuya ilişkin finans sektöründeki paydaşlara seslenerek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin finansal sistemini uluslararası standartlara uygun hale getirmek için kararlı adımlar atıyoruz. Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları artık finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmek zorunda. Yeni düzenlemeler kapsamında, kripto varlık hizmet sağlayıcıları da MASAK mevzuatı açısından bankalar, aracı kurumlar ve sigorta şirketleriyle aynı yükümlülüklere tabi finansal kuruluşlar arasına dahil edildi.

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"KRİPTO TRANSFER İŞLEMİNE İZİN VERİLMEYECEK"

Bu kapsamda kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yerine getirmesi gereken yeni yükümlülüklere dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uyum programı hazırlamaları ve uyum görevlisi atamaları gerekiyor. Risk yönetimi ve müşteri işlemlerini izleme mekanizmaları oluşturmaları, elektronik tebligat sistemine kaydolmaları, detaylı müşteri tanı tedbirlerini uygulamaları önem taşıyor. Bu kuruluşların, ilk finansal işlemlerin banka aracılığıyla yapılması gibi önemli yükümlülükleri yerine getirme zorunluluğu bulunuyor. Kripto varlık transferlerinde uluslararası literatürde 'seyahat kuralı' olarak bilinen transfer mesajlarındaki detaylı bilgilerin alınması zorunlu hale geldi. Bu bilgilerde eksiklik olması durumunda transfer işlemlerine izin verilmeyecek."

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"STABİL KRİPTO VARLIKLAR DA YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Şimşek, anonimliği artıran ve yasa dışı işlemlerde kullanılan gizlilik tabanlı kripto varlıkların alım satımına aracılık eden platformlar için müşteri kabulünü zorlaştıran sıkı tedbirler getirildiğini belirterek, şu bilgiyi verdi:

"Kara para aklama ve terörizmin finansmanında yoğun olarak kullanıldığına ilişkin tespitler olan 'stabil kripto varlıklar' da yakından takip ediliyor. Kısa süre içinde MASAK tarafından bu alanda da gerekli düzenleme yapılacak. MASAK'ın yeni düzenlemeleri sadece kripto varlık platformlarını değil, ödeme kuruluşlarını da doğrudan ilgilendiriyor. Ödeme kuruluşları artık basitleştirilmiş usulde müşteri kabul edemeyecek. Sanal ve fiziki POS terminalleri üzerinden yapılan işlemler ve bu terminallerin iş ilişkisiyle uyumlu şekilde kullanıldığının da sıkı şekilde takip edilmesi gerekiyor. Başta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olmak üzere suç gelirlerinin aklanmasına yönelik eylemler açısından ödeme kuruluşlarını da yakından takip ediyoruz." (AA)

Öte yandan Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları mevzuat değişiklikleriyle getirilen yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde ciddi yaptırımlarla karşılaşacak. Suç gelirleriyle etkin mücadelemizi sürdürürken finansal sistemin güvenirliğini ve şeffaflığını artıran düzenlemelerle uluslararası standartlara uyumumuzu güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek kripto
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