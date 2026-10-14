'Balina James' İstanbul'da yakalandı! Beşiktaş'taki evden servet çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü, uluslararası kripto para dolandırıcılığı suçlamalarıyla aranan Richard James Schueler'e yönelik operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli Beşiktaş'ta saklandığı adreste yakalandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Kamuoyunda “Balina James” lakabıyla bilinen Schueler'in, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arandığı belirtildi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) da Schueler'i 1,5 milyar dolarlık fonu zimmetine geçirmekle suçladığı aktarıldı.

ADRESİ MİT'İN ÇALIŞMALARIYLA TESPİT EDİLDİ

Şüphelinin İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunduğu adresin, MİT tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda belirlendiği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve INTERPOL birimlerinin koordinasyonunda harekete geçildi.

Özel harekât polislerinin de katıldığı şafak operasyonunda Schueler gözaltına alındı.

EVDEKİ SERVET DİKKAT ÇEKTİ

TV100'de yer alan habere göre; şüphelinin kaldığı adreste yapılan aramalarda ele geçirilenler dikkat çekti. Ekipler, 4 milyon dolar nakit paranın yanı sıra 64 tane lüks marka saat buldu. Aramalarda ayrıca çok sayıda ziynet eşyası ve ateşli silah ele geçirildi.

Evde gizlenmiş bilgisayarlar, kripto para madenciliğinde kullanılan cihazlar ve çeşitli elektronik ekipmanlar da inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı.

ÜÇ ÜLKEYİ KAPSAYAN DOLANDIRICILIK İDDİASI

Soruşturma kapsamında Schueler'in İstanbul merkezli uluslararası bir kripto para dolandırıcılığı ağı kurduğu öne sürüldü. Şüphelinin ABD, Finlandiya ve İspanya'da faaliyet gösterdiği iddia edilen bürolar aracılığıyla dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü ileri sürüldü.

Operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesine başlanırken, Schueler hakkındaki adli sürecin devam ettiği bildirildi.