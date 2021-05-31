Band Protokol Coin nedir? Band Coin nedir? Band Coin yorumları

Band coin başlangıçta Eylül 2019'da Ethereum blok zincirinde bir ERC-20 projesi olarak başlatıldı, ancak Band Protocol 2.0'ın piyasaya sürülmesiyle Haziran 2020'de Cosmos ağına geçti.

BandChain ağının temel kripto para birimi olan BAND Coin, aynı zamanda en büyük 97. kripto para birimi sıralamasında yer alıyor. Kullanıcılar BAND token’larını sadece yatırım için değil aynı zamanda Staking ve ağın yönetiminde etkili olmak için de kullanabiliyor. BAND Protocol Coin, teminat olarak gösterilerek veri seti token’ları satın alınabilmekte ve bunlarla ağın yönetimine katkı imkanı ortaya çıkmakta.

Kripto para piyasasında bir süredir büyük birimlerde yaşanan dalgalı seyrin sonucunda, piyasa değeri sıralamasında birçok coinin yeri değiştiği gözlemleniyor. Bu sıralamada en çok dikkat çeken coinler arasında ise Band Coin’de bulunuyor. Gerçek dünya verilerini alıp bir zincir üzerindeki uygulamalara tedarik etme amacıyla üretilen Band Coin, şu an için 77.98 TL’den işlem görüyor.

BAND, Bant Protokolü ekosisteminin yerel belirtecidir ve veri taleplerini yerine getirmeye dahil olan doğrulayıcılar tarafından teminat olarak ve ayrıca BandChain'deki ana değişim aracı olarak ve özel veriler için ödeme yapmak için kullanılır.

BAND COİN YORUMLARI

Merkezsiz finans uygulamaları son aylara damga vurmayı başarmış olsa da bunların elde ettiği popülerlik yavaş yavaş azalmaya başladı. CoinMarketCap verilerine göre BAND bu yazının kaleme alındığı an itibariyle son 24 saat içerisinde yüzde 26.18 değer kazandı.

BAND, 7,22 dolarlık birim fiyata sahip. Uzmanlar DeFi sektörünün ciddi bir tanınma elde etmesine rağmen yakında bu etkisini kaybedebileceğini ve BAND coin gibi kripto paraların düşüşe devam edeceğini vurgulamakta.

Önde gelen kripto para analistlerinden DonAlt da geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir video röportajında BAND Coin yorumlarına bir yenisini ekleyerek bunun gelecek vaat eden bir proje olmasına rağmen DeFi sektörünün gidişatına bağlı olduğunu vurgulamıştı. Band Protocol hakkındaki yorumlar özellikle sunduğu Staking imkanından dolayı çoğunlukla olumlu olsa da bu alandaki rakiplerin de arttığı biliniyor.

Yatırım tavsiyesi değildir.



