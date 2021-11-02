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Kripto para piyasasında büyük şok! Squid Game (SQUID) tokeni yüzde 110 bin değer kazandıktan sonra sıfırlandı!

02.11.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın önde gelen online film izleme platformunda yayınlanan Squid Game dizisi tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Dizinin adıyla kripto para piyasasına çıkarılan SQUID tokeni, büyük bir yükselişin ardından değeri sıfırlandı. Yaklaşık yüzde 110 bin değer kazanan SQUID binlerce yatırımcısını üzdü.

Kripto para piyasasında büyük şok! Squid Game (SQUID) tokeni yüzde 110 bin değer kazandıktan sonra sıfırlandı!

Dizi ve film izleme platformunun rekor kıran dizisinden esinlenerek piyasaya sürülen Squid Game (SQUID) tokeni, Coinmarketcap'te (CMC) listelendikten sonra hızlı bir yükseliş kaydetti. 0.012 seviyelerinde kripto sektörüne adım atan token, 1 haftada yüzde 110 bin değer kazanarak yatırımcılarını sevindirdi.

SQUID GAME TOKENİN DEĞERİ SIFIRLANDI

Token, 29 Ekim itibariyle 2.2 milyar dolar işlem hacmine ulaşarak CMC'de en fazla değer kazananlar arasında yer aldı. Ancak bazı yatırımcılar, sosyal medyada tokenlerini satamadığını yazdı.

SQUID token dün öğle vakitlerinde 2 bin 856 dolardan işlem görüyordu. Beş dakika sonra, saatler 12:40'ı gösterdiğinde aniden 0.0007926 dolara indi. Geliştiricisinin belli olmadığı token, yüzde 99'luk bir düşüş yaşayarak yatırımcısını şoke etti. Token 0.005 dolara çakıldı ve tüm kazancını sildi. (İHA)

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