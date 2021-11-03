El Salvador Başkanı Nayip Bukele: Bitcoin'in kârıyla 20 okul inşa ediyoruz

7 Eylül 2021 itibarıyla Bitcoin'i yasal para birimi haline getirerek dünyadaki ilk ülke olarak tarihe geçe El Salvador hükûmeti , Bitcoin'in yükselişinin ardından kârını nerede kullanacaklarını açıkladı. Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Bitcoin'den elde edilen kâr ile kamu yatırımlarını yönlendiriyor.

SÖZÜNÜ TUTTU, HAYVAN HASTANESİNİ AÇTI

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele daha önce Bitcoin'den elde ettikleri kârla hayvan hastanesi inşa edeceklerini duyurmuştu. Bu hastanenin temel atma töreninde konuşan Bukele bu sefer de Bitcoin kârlarıyla 20 ilkokul inşa edeceklerini duyurdu.

Bukele son olarak geçen hafta devlet fonunun 420 Bitcoin aldığını duyurmuştu. Böylece El Salvador'un elindeki toplam Bitcoin miktarı 1.120 adede yükseldi.

BUKELE ELİNDEKİNİ SATMIYOR

Bukele söz konusu yatırımlar için ellerindeki Bitcoinleri satmadıklarını, elde ettikleri kâr karşılığında fondan projelere kaynak ayırabildiklerini söyledi.

Bu arada Bitcoin bugün yeniden 63 bin 100 doların üzerine tırmandı. Dünyanın en büyük kripto parası son 24 saatte yüzde 2.35 değer kazandı.

Ethereum da benzer şekilde günlük yüzde 4.92'lik yükselişle 4.569 doların üzerine tırmandı.



