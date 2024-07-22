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Biden adaylıktan çekildi: Bitcoin fiyatı dalgalandı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.07.2024 09:06
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Bitcoin, ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından dalgalı bir seyir izledi.

Biden adaylıktan çekildi: Bitcoin fiyatı dalgalandı

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini duyurdu. Bu karar sonrasında lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) dalgalandı. Bugün 67 bin dolar seviyesini aşarak son 1 ayın en yüksek seviyesini gören Bitcoin açıklamanın hemen ardından geriledi. BTC son dakikalarda 1.000 dolarlık bir düşüş yaşayarak 67.340 doları gördü. Ancak sonrasında tekrar yükselişe geçti.

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STANDARD CHARTERED TAHMİNİ

Bitcoin, Eski Başkan Trump'ın kripto endüstrisine desteğini açıklayıp BTC'nin "Amerika'da üretilmesini" istediğini belirtmesinin ardından son haftalarda toparlanmıştı.

Standard Chartered analistleri geçen ay ABD başkanlık seçimlerinin Bitcoin'in fiyatı için bir sonraki önemli katalizör olacağını ve Trump'ın zaferi durumunda yıl sonuna kadar fiyatın 150 bin dolar seviyesine kadar çıkabileceğini söylemişti.

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Express
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin
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