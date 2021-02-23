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Bill Gates'ten Elon Musk'ı hedef alan Bitcoin açıklaması!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 23.02.2021 14:03 | Son Güncelleme

Koronavirüse yönelik açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Bill Gates, bu kez Elon Musk'a yönelik Bitcoin göndermesinde bulundu. ABD basınına konuşan Gates, Elon Musk'ın Bitcoin yatırımı ile alakalı gelen soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

Bill Gates'ten Elon Musk'ı hedef alan Bitcoin açıklaması!

Bill Gates koronavirüs pandemisine yönelik birçok iddianın hedefinde oldu. Kendisinin aşıyı çok önceden geliştirdiği, hatta koronavirüsün arkasında kendisinin yer aldığına yönelik birçok teori ortaya atıldı. Ancak Microsoft'un kurucusu olan isim, bu dönem boyunca açıklamalar yapmaya devam etti ve her açıklamasında bu yöndeki iddiaların doğru olmadığını vurgulamaya çalıştı. Bill Gates, sadece koronavirüse yönelik yaptığı açıklamalarla değil, aynı zamanda Elon Musk'a yönelik yaptığı açıklamalarla da gündeme gelmeyi başardı. Gates, ABD basınına yaptığı açıklamalarda ise bu kez Elon Musk ve Bitcoin hakkında çok daha çarpıcı ifadelere yer verdi.

BİLL GATES: ELON BU KONUYU BİLİYOR

Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, 1.5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımıyla elde ettiği 3 haftalık kar ile 2020 yılında sattığı bütün araçlardan daha çok para kazandı. Bloomberg'e konuşan Bill Gates'e ise Tesla'nın Bitcoin kazancı hakkında ne düşündüğü soruldu. Gates'in cevabı ise oldukça manidar oldu. Gates, ''Elon'un tonlarca parası var ve bu konuyu biliyor.'' dedi. Bitcoin'in yükselip düşmesiyle ilgilenmediğini belirten Gates, cevabında ''Fakat çok parası olmayıp bu işe girmeye çalışanlar beni endişelendiriyor'' ifadesini kullandı. Gates'in bu anlamda yatırımcılara yönelik önemli bir tavsiyesi de oldu.

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''DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR''

Bill Gates, 'Bitcoin'in Elon Musk için uygun olduğunun altını çizerek, ''Bitcoin konusuna çok üstten bakmıyorum ama eğer Elon kadar paranız yoksa dikkatli olmakta fayda var'' diye konuştu. Ayrıca Gates Bitcoin'in çok enerji harcadığını, açık bir kimlik olmadan işlem yapıldığını ve yapılan işlemin geri alınamadığından bahsetti. Ancak Gates tüm bunlara rağmen Gates Vakfı'nın dijital para birimine yatırım yaptığını, kimin ne yaptığının ise belli olduğunu söyledi. Gates'e göre dijital para iyi bir şey ve topluma çok olumlu katkı sağlayacak.

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