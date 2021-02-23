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Elon Musk bir tweet ile 15 milyar dolar kaybetti! Jeff Bezos yine öne geçti

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 23.02.2021 11:42 | Son Güncelleme

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, hafta sonu 58 bin doları aşan Bitcoin fiyatının yüksek göründüğünü söyleyen bir tweet paylaştı. Musk'ın tweeti sonrası Bitcoin'de sert bir düşüş yaşandı. 1.5 milyar dolarlık Bitcoin satın alan Tesla'nın hisseleri de yüzde 8.6 oranında düşünce Musk'ın serveti eridi. Eriyen servet, dünyanın en zengin insanı sıralamasında da değişikliğe yol açtı.

Elon Musk bir tweet ile 15 milyar dolar kaybetti! Jeff Bezos yine öne geçti

Elon Musk kripto para dünyasını deyim yerindeyse alt üst etti. Paylaştığı tweetler ile hem Dogecoin (DOGE) hem de Bitcoin (BTC) tarafını harekete geçiren Musk, yaptığı bir paylaşım ile tabiri caizse kendi topuğuna sıktı.

BİTCOİN TWEETİ ELON MUSK'IN SERVETİNİ ERİTTİ

Bitcoin hafta sonu 58 bin doları aştı. Elon Musk ise Twitter hesabı üzerinden Ethereum'un ve Bitcoin'in fiyatının yüksek seyrettiğini söyleyen bir tweet paylaştı. Bu tweet, Elon Musk'a zarar olarak geri döndü. Paylaşılan tweet sonrası Bitcoin'in fiyatı 50 bin doların altına düştü. Hal böyle olunca 1.5 milyar dolarlık Bitcoin satın alımı gerçekleştiren elektrikli otomobil üreticisi Tesla da hisselerinde düşüş yaşadı. Model Y SUV aracını rafa kaldırdığını da belirten Tesla'nın hisseleri yüzde 8.6 oranında düştü. Bu Tesla'nın hisselerinde eylül ayından beri yaşanan en büyük düşüş olarak nitelendi. Yaşanan gelişmeler Elon Musk'ın servetinden milyarlarca doların silinmesine de neden oldu.

Ünlü milyarder, Tesla hisselerinde yaşanan düşüş sonrası servetinden 15 milyar dolar kaybetti. Yani Musk, kendi tweeti ile yine kendini baltaladı. Üstelik yaşananların Musk'a olan yansıması bu kadarıyla da sınırlı kalmadı.

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DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI UNVANINI KAYBETTİ

Dünyanın en zengin insanı sıralaması, Elon Musk'ın servetindeki kayıp ile birlikte yeniden değişti. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin insanı tekrar Amazon'un kurucusu Jeff Bezos oldu. Musk'ın serveti 183.4 milyar dolara düşürken, Bezos'un serveti 186.3 milyar dolar olarak listelendi.

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