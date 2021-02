Elon Musk bir tweet ile 15 milyar dolar kaybetti! Jeff Bezos yine öne geçti

Elon Musk kripto para dünyasını deyim yerindeyse alt üst etti. Paylaştığı tweetler ile hem Dogecoin (DOGE) hem de Bitcoin (BTC) tarafını harekete geçiren Musk, yaptığı bir paylaşım ile tabiri caizse kendi topuğuna sıktı.

Bitcoin hafta sonu 58 bin doları aştı. Elon Musk ise Twitter hesabı üzerinden Ethereum'un ve Bitcoin'in fiyatının yüksek seyrettiğini söyleyen bir tweet paylaştı. Bu tweet, Elon Musk'a zarar olarak geri döndü. Paylaşılan tweet sonrası Bitcoin'in fiyatı 50 bin doların altına düştü. Hal böyle olunca 1.5 milyar dolarlık Bitcoin satın alımı gerçekleştiren elektrikli otomobil üreticisi Tesla da hisselerinde düşüş yaşadı. Model Y SUV aracını rafa kaldırdığını da belirten Tesla'nın hisseleri yüzde 8.6 oranında düştü. Bu Tesla'nın hisselerinde eylül ayından beri yaşanan en büyük düşüş olarak nitelendi. Yaşanan gelişmeler Elon Musk'ın servetinden milyarlarca doların silinmesine de neden oldu.

An email saying you have gold is not the same as having gold. You might as well have crypto.



Money is just data that allows us to avoid the inconvenience of barter.



That data, like all data, is subject to latency & error. The system will evolve to that which minimizes both.